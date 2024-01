vrijdag 26 januari 2024 om 08:39

Patrick Lefevere: “Paul Magnier versloeg Tim Merlier al paar keer op trainingskamp in sprints”

Patrick Lefevere is erg lovend over Paul Magnier, die donderdag bij zijn debuut voor Soudal Quick-Step gelijk een zege boekte in de Challenge Mallorca. De ploegbaas van het Belgische team is trots op de nog maar 19-jarige Fransman. “Ik weet een ding zeker, dat dit soort zeges voor meer motivatie zorgen. Het maakt mij niet uit wie er wint, als ze onze trui maar dragen”, aldus Lefevere bij GCN.

“Het is een mooie zege zo vroeg in het seizoen”, gaat hij verder. Naast nieuwkomer Magnier eindigde ook de jonge Luke Lamperti op het podium van de Trofeo Ses Salines-Felanitx. “We kiezen alleen de beste renners en geven niet zoveel geld uit als sommige andere ploegen, maar we werken goed met onze scouting samen en hebben al lange tijd contact met Paul Magnier.”

Toch is de jonge Fransman, die overkwam van talentenploeg Trinity Racing, een relatief nieuwe naam voor de wielervolger. “Je kan zien dat hij goed is en een echte atleet is. We hebben zeven van zulke jonge jongens in de ploeg dit jaar”, vertelt Lefevere. “Dit laat zien dat er goed getraind is in Calpe. Het is altijd verrassend als jonge renners hun eerste wedstrijd winnen. Ik zag vanmorgen een foto van Luke Lampaerti en Paul dat ze hun debuut vierden, en uiteindelijk winnen ze. Dat is heel erg mooi.”

“Deze talenten leren heel snel. Je kan zeggen dat het ‘maar’ Mallorca is, maar er rijden veel goede renners hier”, aldus Lefevere, die blij is met de talenten die hij heeft binnengehaald. “Ik ben geen Madame Soleil (waarzegster, red.), maar we hebben jongeren met echt talent binnengehaald. Paul komt uit het mountainbiken, dus het is wel speciaal om meteen te winnen op de weg.”

“Tijdens het trainingskamp versloeg hij Tim Merlier ook al twee of drie keer in sprints. Dat was wel maar op training, maar ze reden er wel serieus voor. Dat was al een goed teken”, zegt de ploegbaas.

