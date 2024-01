donderdag 25 januari 2024 om 15:44

Paul Magnier wint eerste koers voor Soudal Quick-Step op Mallorca, Marijn van den Berg vierde

Paul Magnier heeft de Trofeo Ses Salines-Felanitx gewonnen. De 19-jarige Fransman won meteen zijn eerste wedstrijd in het truitje van Soudal Quick-Step na een geweldige lead-out van dat andere jonkie, Luke Lamperti, die derde werd. Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling) kwam als tweede over de finish. Marijn van den Berg was op plek vier de beste Nederlander.

Op de tweede dag van de Challenge Mallorca stond er een aankomst heuvelop op het programma. Het hoogteprofiel van de Trofeo Ses Salines-Felanitx leek op een bergetappe, maar in verhouding viel het mee ten opzichte van de meeste andere koersen deze week.

Pas in de laatste acht kilometer liep de weg écht omhoog, met een steiler stukje aan 6% op zeven kilometer van de meet. Goed te doen voor veel sprinters, getuige de erelijst met Marijn van den Berg, Matteo Moschetti, John Degenkolb en André Greipel. In totaal was de wedstrijd 173 kilometer lang.

Kansloze vroege vlucht

Na nog geen drie kilometer wedstrijd, toonde West-Vlaming Victor Vercouillie (Team Flanders-Baloise) zich als eerste aanvaller van de dag. Na een stage bij Bolton Equities Black Spoke vorig najaar, wilde hij zich bij zijn profdebuut voor zijn nieuwe ploeg meteen tonen Spanjaard Edgar Curto Pellicer (Polti-Kometa), Italiaan Ricardo Lucca (VF Group Bardiani-CSF Faizanè) en de Nieuw-Zeelander Ethan Craine (Project Echelon Racing) haakten hun wagonnetje aan.

Dit viertal kreeg vrij snel de zegen van het peloton, dat hen ruim vijf en een halve minuut liet wegrijden. Uno X-Mobility nam de verantwoordelijkheid op zich in het peloton, in functie van hun ervaren leider Alexander Kristoff. Ook Tudor stak een handje toe voor sprinter Alberto Dainese, net als het Arkéa-B&B Hotels van Arnaud Démare.

Dankzij een stevige wind in de rug, ging de wedstrijd aan een gemiddelde van 45 kilometer per uur snel voorbij. En even snel als de voorsprong opliep, moesten de vier leiders hun kloof ook weer inboeten. Op zo’n vijftig kilometer van de streep, hadden ze immers nog maar een minuut. Een sterke Vercouillie besloot daarop te versnellen, en hij zag alleen Lucca volgen. In de laatste tien kilometer bleef de Belg zelfs alleen over, maar tegen de steeds harder rijdende sprintersploegen had hij geen schijn van kans.

Massasprint

In het oplopende slot maakte Soudal Quick-Step indruk met een trein van liefst zes renners. Ondanks een torenhoog tempo van de andere treintjes, kreeg de 19-jarige sprinter Paul Magnier een lead-out uit het boekje van ploegmaat Luke Lamperti. De Fransman kon het al bij al gemakkelijk afwerken. Alberto Dainese werd op ruime achterstand tweede, voor Lamperti.

Marijn van den Berg, die vorig jaar deze koers won op Mallorca, kwam als vierde over de finish. De Nederlander van EF Education-EasyPost kwam nooit echt aan sprinten toe, omdat hij in de laatste paar bochten niet in ideale positie zat. Hij moest uitwijken en remmen.