donderdag 25 januari 2024 om 17:18

Paul Magnier: “Moeilijk te geloven dat de ploeg zo veel vertrouwen in me had”

Paul Magnier boekte in de Trofeo Ses Salines-Felanitx meteen zijn eerste wedstrijd van het jaar, en vooral de eerste voor Soudal Quick-Step. En dat kon hij achteraf lastig geloven…

“Ik heb vooral dankzij de ploeg gewonnen”, verwees hij meteen naar de quasi perfecte lead-out in het flashinterview. “Ze hadden veel vertrouwen. Zelf had ik dat niet meteen, omdat ik natuurlijk nog nooit een profkoers had gewonnen. Maar als je dan al het werk van de ploeg zag in de laatste kilometers, dan wist ik: ik kan nu niet anders dan het afwerken. Ik ben heel blij dat dat ook gelukt is.”

De meesterlijke lead-out kwam van dat andere jonkie, Luke Lamperti. “Ook vorig jaar (toen de twee ploegmaats waren bij Trinity, red.) waren we al een goed paar. Toen was het soms een probleem dat ik mijn trein te vaak verloor. Maar deze ploeg weet al tientallen jaren hoe ze dat moeten doen, dus ik had veel vertrouwen in hun aanpak. Dat ik won, toont aan dat ik capabel ben om het af te werken. Ploegleider Tom Steels had mijn sprints op stage gezien en wilde me graag het vertrouwen gunnen.”

Maar ook Lamperti zal zijn kans nog krijgen. “Zondag (in de Trofeo Palma, red.) zal het al voor Luke zijn. Het is goed voor onze ontwikkeling dat we elkaar afwisselen. Daarna wachten voor mij de Muscat Classic, de Tour of Oman en wellicht ook enkele Belgische eendagskoersen.”