Patrick Lefevere over uitspraken Contador: “Ga er geen woorden aan vuil maken”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijke column in Het Nieuwsblad gereageerd op de uitspraken van Alberto Contador. Laatstgenoemde vertelde dat hij ervan overtuigd is dat Remco Evenepoel volgend jaar voor INEOS Grenadiers zal rijden én dat hij een aantal ploegmaten meeneemt.

“Ik heb gehoord dat Alberto Contador het in al zijn wijsheid raadzaam vond om op tv te verklaren dat Remco volgend jaar voor Ineos rijdt. Ik ga zelf geen woorden meer vuil maken aan dat verhaal, maar stel vast dat Remco wereldkampioen tijdrijden is geworden als renner van Soudal Quick-Step”, aldus Lefevere. “Mocht het onze ploeg echt aan wetenschappelijke know how ontbreken zou dat alvast niet lukken. Tijdrijden is geen discipline die je wint met de natte vinger.”

Verder vertelt de Belgische manager ook dat de transfer van George Bennett ook niet zo concreet is als er eerder is geschreven. “In de pers verschijnen nu veel verhalen als zouden we George Bennett binnenhalen om volgend jaar de klimtrein te versterken. Tot nader order: op dit moment is hij mij alleen maar langs alle kanten aangeboden door managers.”

Lees ook: Alberto Contador stellig: “Remco Evenepoel zal in 2024 voor INEOS Grenadiers rijden”

Lefevere: “We gaan tonen waar we staan als rondeploeg”

“Eerlijk gezegd: al die verhalen doen afbreuk aan de renners die we op dit moment al hebben. Zoals ik eerder heb aangehaald: dat is best wel al iets. Mensen onthouden maar achtenveertig uur, maar vorig jaar hebben we in de Vuelta de koers gedragen met Remco plus vijf andere renners. Door een val en door ziekte zijn we toen Julian Alaphilippe en Pieter Serry kwijt gespeeld nog voor het allemaal moest beginnen. En toch hebben Remco en co de trui over de streep getrokken.”

Lefevere gaat verder: “Ik ben ervan overtuigd dat we nu in de Vuelta opnieuw gaan tonen waar we staan als rondeploeg. De selectie zal er anders uitzien dan vorig jaar. (…) Jan Hirt gaat mee, net als Mattia Cattaneo. “Van de vaste kern zullen Louis Vervaeke en Pieter Serry er opnieuw bij zijn, maar nadat hij de Giro al in dienst reed van Remco staat Ilan Van Wilder er op dit moment niet op. Maar James Knox en Andrea Bagioli gaan ook goed bergop. Alle namen onder voorbehoud.”

Lees ook: Patrick Lefevere: “Mikel Landa gaat tekenen, al stelt Remco Evenepoel weinig eisen”