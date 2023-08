Patrick Lefevere: “Mikel Landa gaat tekenen, al stelt Remco Evenepoel weinig eisen”

Patrick Lefevere heeft bevestigd dat Mikel Landa in 2024 zal uitkomen voor Soudal Quick-Step. De Belgische ploegbaas van die ploeg vertelt in zijn nieuwe column in Het Nieuwsblad dat die transfer snel kan afgerond worden. “Ik denk dat Remco Evenepoel daar blij mee is.”

“We hadden er graag Pavel Sivakov of Laurens De Plus bij gehad, maar die eerste was te duur en Laurens besliste om toch bij INEOS Grenadiers te blijven. Carlos Verona interesseerde ons ook, maar die tekende al in februari. Daar weiger ik aan mee te doen”, legt Lefevere uit. “De transfer van Mikel Landa kan nu alle momenten worden afgerond.”

Landa, die de laatste jaren kopman was bij Bahrain Victorious, zal in een andere rol gaan koersen. “Hij besloot zelf om op zijn 33ste voor twee jaar in dienst van Remco te rijden. Via een verzorger van ons die hem goed kent, legde hij zelf de eerste contacten. Ik denk dat Remco daar wel blij mee is, ook al stelt hij zelf eigenlijk weinig eisen.”

“Het laatste nieuwe gerucht in Radio Peloton is dat INEOS geen contracten meer afsluit met renners omdat ze met ons zouden fusioneren. Daar is vandaag in elk geval niets van waar”, is de Belgische manager stellig. “Tenzij ik niet op de hoogte zou zijn natuurlijk. Soms weet je zulke dingen als laatste, hè.”

