Alberto Contador stellig: “Remco Evenepoel zal in 2024 voor INEOS Grenadiers rijden”

Alberto Contador is ervan overtuigd dat Remco Evenepoel in 2024 voor INEOS Grenadiers zal rijden. De Spaanse oud-renner, die nu analist is, vertelde dat in de live-uitzending van Eurosport tijdens het WK tijdrijden.

“Het is een publiek geheim dat Evenepoel volgend jaar voor INEOS Grenadiers zal rijden. En hij zal ook een paar van zijn huidige ploegmaten meenemen”, dropte Contador een bommetje tijdens het WK tijdrijden. De Spanjaard leek zeer zeker van zijn stuk. Het is in ieder geval het zoveelste gerucht rond de toekomst van Evenepoel.

Lees ook: Remco Evenepoel over rel: “Mijn papa en Patrick Lefevere zouden beter zwijgen”

Lees ook: Vader Evenepoel sluit vertrek van Remco niet uit: “Concrete interesse van drie teams”