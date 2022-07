Patrick Lefevere over aanstaand afscheid Mark Cavendish: “Een hartverscheurend besluit”

Patrick Lefevere vond het moeilijk om tegen Mark Cavendish te zeggen dat hij geen nieuw contract zou krijgen voor 2023. Dat heeft de manager van Quick-Step-Alpha Vinyl gezegd tegen VeloNews. “Soms moet je stoppen, ook al is het een hartverscheurend besluit”, aldus Lefevere.

Lefevere werd gevraagd naar de afweging om de ervaren Britse sprinter nog een eenjarig contract aan te bieden. “En dan nog een jaar, en dan nog een jaar… Soms moet je stoppen, ook al is het een hartverscheurend besluit. Voor mij was dat het wel, maar dat is ook waarom ik de baas ben. Als je de baas bent, sta je alleen aan de top en is er niemand die je helpt.”

Tijdens de Tour de France heeft Lefevere niet meer gesproken met Cavendish. Inmiddels is bekend dat de Manx Missile gesprekken heeft gevoerd met meerdere WorldTeams en ook met B&B Hotels-KTM. Lefevere durft niet te zeggen waar Cav naartoe gaat. “De laatste keer dat ik hem sprak was twee dagen voor de Tour. Ik weet dat hij naar de Ronde van Polen gaat nu, maar dat is alles dat ik weet. Ik lees niet zoveel in de krant. Ik hoor alleen de geruchten uit Radio Peloton”, geeft de CEO aan.

De plek van Mark Cavendish in de selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl (dat in 2023 Soudal-Quick-Step zal heten, red.) zal volgend jaar worden ingenomen door Tim Merlier. Als nieuwe lead out wordt Casper Pedersen overgenomen van Team DSM.