zaterdag 23 maart 2024 om 17:48

Patrick Lefevere na E3 Saxo Classic: “Hoe we als ploeg zijn weggereden: pijnlijk gewoon”

Patrick Lefevere was geen tevreden man na de E3 Saxo Classic. De manager van Soudal Quick-Step zag namelijk niemand van zijn renners in de top-25 eindigen of de finale kleuren. “Ik ga zeker ook zelf voor de spiegel staan. “, vertelt Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad.

“Laat ons eerlijk zijn: hoe we als ploeg zijn weggereden: pijnlijk gewoon. Ik zag ons aan kop van het peloton op negentig kilometer van de meet en daarna: het grote niks. Yves Lampaert als eerste renner van Soudal Quick-Step op de negenentwintigste plaats, meer dan vier minuten achter Mathieu van der Poel. Ik wik en weeg mijn woorden – de ethische commissie van de UCI leest tenslotte mee – maar dat is ver onder de maat.”

“Ik verwijt niemand dat ze Mathieu van der Poel of Wout van Aert niet kunnen volgen, die zijn hors catégorie, maar zelfs in de groep daarachter doen we niet mee”, gaat Lefevere verder. “Lidl-Trek heeft duidelijk een stap vooruitgezet en staat met drie renners in de top tien. UAE Team Emirates heeft twee man en geen van hen heet nochtans Tadej Pogacar. Wij hebben niemand.”

Fouten in beleid

De Belgische CEO neemt, zoals we hem kennen, geen blad voor de mond. “Zijn er verzachtende omstandigheden? Mijns inzien niet al te veel. (…) Het is niet uit luxe dat we nu een jonge renner als Pepijn Reinderink al moeten opstellen in de E3 Saxo Classic. Maar tegelijk: door de manier van koersen van Van der Poel speelt de breedte van de ploeg maar in heel beperkte mate een rol. Wie kan volgen, is mee. Zelfs Wout van Aert had op Matteo Jorgenson na niet al te veel middenvelders achter zich.”

“Ik ga zeker ook zelf voor de spiegel staan. Feit is dat ik fouten heb gemaakt in mijn aan- en verkoopbeleid. Ik lees overal dat we de voorjaarsploeg afbouwen in functie van het rondewerk en dat klopt zonder meer. Maar met renners als Julian Alaphilippe, Yves Lampaert en Kasper Asgreen gaat nog altijd een aanzienlijk deel van het loonbudget naar kopmannen voor het Vlaamse werk. De les voor mezelf: geen contracten meer afsluiten te midden euforie, wat bij de genoemde renners misschien te veel is gebeurd. Er mag gebeuren wat er wil, ik praat nu sowieso met niemand over contracten tot na Parijs-Roubaix.”