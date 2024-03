donderdag 14 maart 2024 om 15:02

UCI geeft Patrick Lefevere (voorwaardelijke) boete voor ongepaste opmerkingen over vrouwen

Patrick Lefevere heeft een (voorwaardelijke) boete van 20000 Zwitserse Frank gekregen van de Internationale Wielerunie. De Ethische Commissie van de UCI stelt dat de teammanager van Soudal Quick-Step ‘denigrerende’ opmerkingen over vrouwen heeft gemaakt. Lefevere kan zijn straf nog ontlopen, als hij een publiek statement indient waarin hij zijn excuses maken.

Volgens de Ethische Commissie zijn in twee gevallen de artikelen 5 en 6.1 van de Ethische Code overtreden. Er wordt in het persbericht niet gespecifieerd om welke opmerkingen van Lefevere het gaat, maar er wordt wel gesteld dat ze ‘in het openbaar’ gedaan zijn.

Publiek statement

Lefevere is gevraagd om een publiek statement te maken waarin hij erkent dat zijn opmerkingen ongepast waren en waarin hij zijn excuses maakt. “Daarnaast is er een boete van 20000 Zwitserse Frank opgelegd, die opgeschort wordt op voorwaarde dat meneer Lefevere een publiek statement indient en niet een vergelijkbare overtreding van de Ethische Code van de UCI begaat in de komende drie jaar”, klinkt het.