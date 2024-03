zaterdag 23 maart 2024 om 13:14

Wilfried Peeters wil verbetering zien bij Soudal Quick-Step: “Moeten mentaal anders koersen”

Video Lange tijd leek in de E3 Saxo Classic Soudal Quick-Step prima mee te doen om de knikkers. Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen lieten zich goed van voren zien, maar braken toen Mathieu van der Poel zijn machtige versnellingen plaatste. Ploegleider Wilfried Peeters verwacht meer van zijn ploeg, maar begrijpt dat enkele renners een klasse apart zijn. “Als ze hen proberen te volgen, breken de jongens”, aldus Peeters voor de microfoon van WielerFlits.

“Twee steken er bovenuit”, vat ploegleider Wilfried Peeters de E3 Saxo Classic zeer bondig samen. “Niet alleen vandaag, je ziet het ook in Catalonië. Je hebt het nu overal dat er een paar gewoon bovenuit steken. Van der Poel of Van Aert. Als Wout niet valt heb je misschien een andere wedstrijd, maar Van der poel breekt niet en wint dan. Zulke dominantie heb ik afgelopen twee jaren pas gezien.”

Wat kan zijn ploeg, Soudal Quick-Step daartegenover zetten? “Momenteel is het afwachten en ondergaan. Misschien tactisch het anders aanpakken? Je moet aanvallen en van tevoren weg zijn. Oke, Ronde van Vlaanderen is een andere wedstrijd, maar ook in een wedstrijd als deze moet je vanaf de Taaienberg koersen, dat weet iedereen. Nu hebben ze dat vanaf de Paterberg gedaan. De puzzel viel snel in elkaar van voren en de betere zaten van voren.”

Toch leek het lange tijd dat kopmannen Alaphilippe en Asgreen bij deze betere hoorden. Uiteindelijk eindigt geen renner van de Wolfpack in de top-20. “Ik denk dat je mentaal anders moet beginnen te koersen. Dat hebben we gezien. Spijtig genoeg moet je het anders gaan aanpakken in je hoofd. Als je ze probeert te volgen, dan breken die jongens toch als je ze ziet wegrijden. Dit keer waren we niet waar we horen te zijn, dus het moet beter volgende week.”