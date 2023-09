zaterdag 30 september 2023 om 08:52

Patrick Lefevere: “Maandag moet duidelijk zijn of fusie met Jumbo-Visma doorgaat”

In zijn traditionele column in de Belgische krant Het Nieuwsblad heeft Patrick Lefevere voor het eerst uitgebreid gereageerd op de nakende fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo Visma. Daarin wordt duidelijk dat het binnenhalen van sponsor Amazon bij Jumbo-Visma een gamechanger kan zijn. “Met Soudal, Quick-Step en Visma kan iedereen verhoudingsgewijs zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Voor zover ik weet, was er vorige week nog geen sprake van hun komst”, zegt de 69-jarige ploegbaas van Soudal Quick-Step.

Lefevere geeft in zijn column heel wat antwoorden op vragen die tot nu toe nog onbeantwoord waren. Hij schetst bijvoorbeeld wanneer er voor het eerst met de mensen van Jumbo-Visma over een mogelijke fusie werd gepraat. Dat gebeurde al voor de Tour, in eerste instantie tussen Zdenek Bakala (de meerderheidsaandeelhouder van Soudal Quick-Step, red.) en Robert van der Wallen (lid van de Raad van Commissarissen van Jumbo-Visma, red.). “Hun ontmoeting kwam er in het kader van OneCycling, een project waarin een aantal topploegen zich willen verenigen om ons in de economie van het wielrennen samen sterker te positioneren. Het klikte duidelijk goed, maar er speelde intussen ook onvrede over onze ploeg, die zogezegd niet goed genoeg functioneerde.”

Dat leidde op de voorlaatste dag van de Tour dan weer tot een nieuwe meeting tussen de twee partijen in Wenen. “Deze keer ook met Richard Plugge. We hebben een uurtje gepraat en zijn dan teruggevlogen naar Parijs. Daarna is er wat tijd over gegaan. Ik heb er Quick-Step en Soudal bij betrokken. Richard is bij Visma langsgegaan. Tot er op een bepaald moment een letter of intent is getekend om samen te gaan. Het opzet was om tot een constellatie te komen waarin Bakala, Van der Wallen en Richard Plugge de aandelen zouden verdelen. Ik zou die van mij verkopen.”

Mét Evenepoel

Veel belangrijke vragen zijn op dit moment nog onopgelost. Zoals: hoeveel mensen van Soudal Quick-Step mogen instappen in het nieuwe project? “Dat is een oefening die we nog niet hebben gemaakt. Er is nog niet uitgetekend hoe de structuur van de fusieploeg er zou kunnen uitzien. Dat is ook juridische spitstechnologie. Er zijn vergaderingen geweest met zoveel advocaten en raadsmannen. Maar ik kan je garanderen: mijn personeel, daar ga ik niet licht over. Het is uiteraard ook de bedoeling dat Remco Evenepoel aan boord blijft. Ik heb de mensen van Jumbo-Visma gevraagd met hem te praten, wat ondertussen ook is gebeurd.”

Lefevere zelf zet alleszins een stap terug, door ‘slechts’ een rol op te nemen in de Raad van Commissarissen. Zoals WielerFlits eerder meldde, ligt Richard Plugge in polepositie om de CEO te worden in het nieuwe project. “Als Plugge CEO wordt, is het aan hem om de nijpende problemen op te lossen. Niet meer aan mij”, zegt de West-Vlaming daarover. “Mezelf beperken tot een rol in de Raad van Commissarissen is wat mijn voorkeur wegdraagt. Ik word in januari 69 jaar. Die leeftijd speelt en ik mag zeggen dat ik het ondertussen ook wel een klein beetje heb gehad.”

Amazon

Een andere belangrijke vraag: gooit de komst van sponsor Amazon bij Jumbo-Visma de plannen voor de fusie niet in de war? “Daar kan ik geen antwoord op kan geven. Blijkbaar is aan Nederlandse zijde één en ander in een stroomversnelling gekomen. Maar ik heb er geen zicht op in welke hoedanigheid Amazon daar aan boord komt. Feit is: met drie partijen – Soudal, Quick-Step en Visma – kan iedereen verhoudingsgewijs zijn plaats vinden. Met Amazon als vierde partij lukt dat niet meer. Voor zover ik weet, was er vorige week nog geen sprake van hun komst. Dit kan een gamechanger zijn.”

Er zal dus snel geschakeld moeten worden. “Na de letter of intent is het allemaal te lang blijven aanslepen. Maar dit mag geen drie dagen meer blijven duren. Zdenek Bakala vliegt op dit moment naar Europa. Maandag zou er al veel meer duidelijkheid moeten zijn.”