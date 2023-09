Raymond Kerckhoffs • donderdag 28 september 2023 om 22:17

Amazon stapt als nieuwe sponsor in fusieploeg Jumbo-Visma

Breaking De nieuw op te zetten fusieploeg Jumbo-Visma heeft voor de komende jaren een eerste nieuwe belangrijke sponsor aangetrokken. Het Amerikaanse e-commerce bedrijf Amazon dat gevestigd is in Seattle stapt als een van de nieuwe geldschieters in de wielerploeg. Dit heeft de Nederlandse marketeer Chris Woerts bevestigd in het televisieprogramma Vandaag Inside.

Volgens bronnen van WielerFlits wordt Amazon niet, zoals Woerts aangeeft, een van de titelsponsors van de ploeg, maar zal het als co-sponsor van het team instappen. Sinds 2022 werkt Amazon al nauw samen met Jumbo-Visma. Vorig jaar werd voor het eerst de serie ‘All-in team Jumbo-Visma’ over het reilen en zeilen van de wielerploeg voor de streamingdienst Prime van Amazon gemaakt. Een serie die dit jaar een vervolg krijgt en met de eindzeges van Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss in respectievelijk Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España een bijzondere reeks zal worden.

Afgelopen zondag werd bekend dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step al sinds juli aan een fusieploeg werken. Visma en Soudal zijn vanaf het begin in de gesprekken betrokken en zijn de belangrijkste kandidaten om de naamsponsors van het nieuwe superteam te worden. Ook fietsconstructeur Specialized wordt als een van de belangrijkste partners/sponsors van de ploeg gezien. HLN meldde vandaag dat er begin deze week in Breda een meeting was tussen een kaderpersoon van Jumbo-Visma en een delegatie van Specialized.