Lorena Wiebes van Team DSM naar SD Worx ondanks doorlopend contract

Lorena Wiebes gaat haar doorlopende contract bij Team DSM niet uitdienen. Het AD en de NOS melden dat de sprintster na dit seizoen verkast naar SD Worx, dat haar een aanbieding heeft gedaan dat ze niet kon afslaan.

Wiebes ligt nog tot eind 2024 vast bij Team DSM, maar de snelste sprintster van de wereld heeft naar verluidt een clausule in haar contract dat ze mag vertrekken bij financieel heel aantrekkelijke aanbiedingen van andere teams uit de Women’s WorldTour. SD Worx heeft een dergelijke aanbieding gedaan aan Wiebes, die haar de best verdienende renster van het vrouwenpeloton maakt.

De 23-jarige Wiebes zou een contract tekenen bij SD Worx tot eind 2025. De Mijdrechtse won dit seizoen al vijftien keer en hoopt daar in de Tour de France Femmes, die vandaag gestart is in Parijs, een aantal zeges aan toe te voegen.