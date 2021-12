Patrick Lefevere stapt in het vrouwenwielrennen met NXTG by Experza

Patrick Lefevere gaat investeren in het vrouwenwielrennen. Het uitzendbureau Experza, waarvan de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step medeoprichter is, bundelt namelijk de krachten met UCI-ploeg NXTG Racing.

Dat Patrick Lefevere instapt in het vrouwenwielrennen, is opmerkelijk. Afgelopen september deed de ploegmanager van Deceuninck-Quick-Step nog enkele opmerkelijke uitspraken. Op een vraag wanneer hij een vrouwenploeg zou beginnen, antwoordde hij. “Als er genoeg goede rensters zijn in België… Maar met wat moet je beginnen? Je moet die vrouwen eerst al overtuigen om renster te worden. Ik heb ook niet de ervaring, tijd, geld of goesting om te investeren als ik niet weet waar ik zal uitkomen. Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé.”

De uitspraken van Lefevere schoten onder anderen Lizzie Deignan, winnares van de eerste editie van Parijs-Roubaix, in het verkeerde keelgat. “Ik neem echt alles wat hij zegt altijd met een snuifje zout”, zei de Britse toen ze rond het wereldkampioenschap in wielrennen in Vlaanderen naar de uitlatingen werd gevraagd. “Dus ik ben ook niet echt teleurgesteld of zo over wat hij heeft gezegd. Eigenlijk… Ik ben blij dat hij geen interesse in het vrouwenwielrennen, want wij hebben ook geen interesse in hem.”

‘Ik heb niets tegen vrouwenwielrennen’

In de weken daarna nuanceerde Lefevere zijn uitspraken. Zijn uitspraken zouden uit de context zijn gehaald en een vrouwenploeg was een ‘piste die we uiteraard onderzoeken’. Nu stapt de 66-jarige West-Vlaming daadwerkelijk in het vrouwenwielrennen. “Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik ondanks de gangbare opinie niets tegen vrouwenwielrennen heb. Integendeel. Met Experza en NXTG begin ik aan een avontuur in het vrouwenwielrennen. Het vrouwenwielrennen groeit heel snel”, constateert hij.

“Op dit moment heb ik echter het gevoel dat er niet genoeg rensters van een bepaald niveau zijn voor alle huidige WorldTour-teams. Daarom wil ik het andersom doen en beginnen bij de junioren en jonge rensters, zodat zij een omgeving krijgen om zich te ontwikkelen”, licht Lefevere zijn stap om aan te sluiten bij NXTG toe. “Zo ben ik in contact gekomen met oprichtster Natascha Knaven-den Ouden en zijn we gaan praten. We moeten de pool van kwaliteitsrensters in het peloton vergroten. Dat is hoe je de sport laat groeien. Dat is hoe je de sport duurzamer maakt.”

Rondkijken

Komend seizoen wil Lefevere voornamelijk rondkijken in en rond het vrouwenpeloton. “We zijn het water aan het testen in het vrouwenwielrennen, om het zo maar te zeggen. We praten met onze huidige partners om te zien wat zij kunnen of willen investeren. Onze ambitie als Quick Step-Alpha Vinyl (zoals Deceuninck-Quick-Step komend seizoen gaat heten, red.) is om zo snel mogelijk in te stappen en het vrouwenwielrennen organisch te laten groeien vanuit de basis. We begrijpen het belang van het vrouwenwielrennen.”

“Als meest winnende mannenploeg van de wereld willen we op lange termijn ook een winnende ploeg worden in het vrouwenwielrennen. Ik heb er veel over nagedacht om me in te kopen in een bestaande ploeg, maar dat voelde niet goed. Daarom doen we het andersom. Ik zie het niet op korte termijn. We hebben met Deceuninck-Quick-Step langetermijncontracten met al onze huidige leveranciers. We moeten nu het juiste moment kiezen om in te stappen, maar we moeten ook aan het budget denken”, aldus Lefevere.

NXTG-oprichtster Knaven-den Ouden is heel blij met de steun van Experza. “Het is een bedrijf dat met de voeten stevig aan de grond staat maar ook veel ambitie toont. Bij NXTG zijn we zeker ambitieus maar ook realistisch. De stap van de junioren bij bijvoorbeeld ons eigen NXTG U19 Development Team naar de elite is bij de vrouwen nog steeds enorm groot. Er zijn er maar heel weinig die de stap zonder hulp maken. We zijn trots dat Experza ons gaat helpen juist die meiden een podium te geven om verder te groeien en hun talenten optimaal te benutten.”

Selectie NXTG by Experza De selectie van NTXG by Experza telt komend seizoen zestien rensters. Julia Borgstrøm, Britt Knaven, Ilse Pluimers, Maud Rijnbeek, Amelia Sharpe, Ally Wollaston en Mylène de Zoete keren na de winter terug bij de ploeg, net als de stagiaires Maureen Arens en Senne Knaven. Amber Aernouts, Cassia Boglio, Gaia Masetti, Fien Masure, Lone Meertens, Yuli van der Molen en Eline van Rooijen zijn de nieuwe aanwinsten. Het team nam afscheid van Rozemarijn Ammerlaan, Shari Bossuyt, Cathalijne Hoolwerf, Charlotte Kool, Catalina Soto Campos en Emily Wadsworth. Selectie NXTG by Experza voor 2022

Amber Aernouts

Maureen Arens

Cassia Boglio

Julia Borgstrøm

Britt Knaven

Senne Knaven

Gaia Masetti

Fien Masure

Lone Meertens

Yuli van der Molen

Ilse Pluimers

Maud Rijnbeek

Eline van Rooijen

Amelia Sharpe

Ally Wollaston

Mylène de Zoete