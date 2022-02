Patrick Lefevere in column: “WorldTour in 2023 ambitie voor vrouwenploeg”

Patrick Lefevere heeft in zijn column in Het Nieuwsblad aangegeven dat de constructie met Tormans in een ideale wereld de continentale ploeg zou worden van Quick-Step Alpha Vinyl. Verder sprak hij ook over het vrouwenwielrennen en zijn visie daarop.

De Belgische manager vertelde dat ook zijn ploeg in de problemen komt door de positieve coronatesten. In de UAE Tour moesten Ilan Van Wilder en Josef Cerny op het laatste moment afhaken. “Als er op elk moment mensen kunnen uitvallen en je moet drie programma’s tegelijk rijden, kom je zelfs met een kern van 31 renners in de problemen”, schreef hij. Als oplossing kijkt Lefevere naar zijn collega’s bij Jumbo-Visma en Team DSM die een opleidingsploeg op continentaal niveau hebben geïntegreerd. “Zo kan je beloftevolle renners opleiden en ze voor specifieke niet-World Tour-wedstrijden overhevelen naar de A-ploeg.”

“In de ideale wereld wordt de constructie met Tormans onze continentale ploeg. Die zou dan mee het luik veldrijden invullen in de winter en ook als kweekvijver fungeren”, luidde het in zijn column. “Op dit moment zit in de Tormans-doos al ploegleider Bart Wellens en een goeie soigneur en mechanieker die ze – terecht – graag willen houden. Dan zit je al aan drie fulltimes en is er nog niemand om te koersen.”

Vrouwenploeg

“Tormans kan een mooi project worden en ik hoop dat we het rondkrijgen, maar op dit moment heeft damesploeg NXTG mijn prioriteit. Voorlopig is dat nog niet tot in de World Tour, maar dat is wel onze ambitie voor 2023.” De Belg had het ook over de stijgende minimumlonen in het vrouwenwielrennen. “Begrijp mij niet verkeerd: er zijn veel steengoede rensters die dat ruimschoots waard zijn en nog veel meer ook, maar je gaat ook veel jonge, beginnende profs structureel overbetalen.”

Lefevere verwees ook naar UAE Team Emirates, die de damesploeg Alé BTC Ljubljana hebben opgekocht. “Maar wat wij nu doen – groeien naar de World Tour met belofterenners – vind ik een veel mooier en gezonder concept.”