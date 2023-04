Patrick Lefevere ‘heeft met Remco Evenepoel te doen’: “Als hij niet wint, is het niet goed genoeg”

Soudal Quick-Step heeft zondag een laatste kans om een sterk resultaat neer te zetten in het klassieke voorjaar. De Belgische ploeg rekent vooral op wereldkampioen Remco Evenepoel. Manager Patrick Lefevere vertelt in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad over de verwachtingen.

Als wereldkampioen en titelverdediger zullen er zondag ontzettend veel ogen gericht zijn op de jonge Evenepoel. Dat de Belg net is teruggekeerd van stage, zorgt er niet voor dat de verwachtingen minder hoog zijn. “Remco is twee dagen terug van Tenerife en we zijn aanbeland waar ik niet wilde aanbelanden”, aldus Lefevere. “Als hij zondag niet wint, is het niet goed genoeg. Echt waar, ik heb met hem te doen. Die jongen krijgt zo veel druk opgelegd. Ik heb oprecht met hem te doen.”

Lefevere wijst er vervolgens op dat de verwachte strijd tussen Tadej Pogacar en Evenepoel niet helemaal fair is. “Remco moet een tripletje (Lefevere wijst op de Ardense hattrick dat Pogacar kan voltooien, red.) dan snel even counteren, maar we vergeten allemaal dat hij van een hoogtestage komt waar hij elke dag getraind heeft in goed weer. Zondag moet hij koersen in de regen.”

Lefevere: “Remco dwingt het af”

De manager van Soudal Quick-Step tempert de verwachtingen, maar beseft ook dat het een belangrijke koers is voor zijn ploeg. “In de Vlaamse klassiekers hadden we geen leider. Niemand die de boel naar omhoog kon trekken. Dat gaat over persoonlijkheid en groepsdynamiek, maar vooral over fysieke conditie. Je hebt een kopman nodig waarvan de hele ploeg weet dat hij de koers kan winnen. Dan denkt iedereen rond hem: fuck, ik wil niet degene zijn die het om zeep helpt. Remco dwingt dat af. Zondag en straks ook in de Giro”, besluit hij stellig.

