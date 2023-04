Evenepoel barst van vertrouwen voor Luik: “Zit misschien zelfs aan 105 procent”

Remco Evenepoel start zondag met veel vertrouwen in Luik-Bastenaken-Luik. In een persconferentie voorafgaand aan La Doyenne zegt hij: “Ik zit bijna aan 100 procent, misschien zelfs aan 105 procent.”

Evenepoel is dus in orde, vertelt hij. “Dat is vrij logisch. Over twee weken ga ik naar de Ronde van Italië dus als ik me nu slecht zou voelen, zou dat raar zijn. Dan zou ik iets heel erg verkeerd gedaan hebben.”

“Ik voel nog geen druk of stress. Al zal het wel speciaal zijn om hier te starten in mijn regenboogtrui en met nummer 1. Misschien trap ik daardoor wel een paar watt extra”, gaat hij verder. “Het zal regenen en niet zo warm zijn. Dus dan is het beste er bij iedereen af en wordt het een sprint van stervende zwanen. Hopelijk ben ik dan de minst gestorven zwaan.”

Evenepoel zal dan wel moeten afrekenen met Pogacar. Of hij zijn koers op de Sloveen gaat afstemmen? Nee, is zijn antwoord. “Ik kijk niet naar de concurrentie. We hebben een plan voor onze eigen wedstrijd. Maar dat Pogacar de grote favoriet is, dat is duidelijk. Ik heb er geen schrik voor om tegen hem te sprinten. Ik heb Roglic al geklopt in de sprint en hij heeft Pogacar al geklopt.”

“We zullen er heel dichtbij zijn”, zegt hij tot slot. “Het vertrouwen is er. We hebben het sterkste team, denk ik. Iedereen van onze ploeg kan deze koers met de vingers in de neus aan. Iedereen kan ook winnen, behalve Pieter Serry, haha. Die zal te veel kopwerk moeten doen.”