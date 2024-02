zaterdag 24 februari 2024 om 08:29

Patrick Lefevere gaf Gianni Moscon minimumcontract: “Ik doe dat met rode kaken”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad meer uitleg gegeven over de opvallende transfer van Gianni Moscon. De manager van Soudal Quick-Step vertelt hoe Moscon dicht tegen het einde van zijn carrière stond en hoe hij erin slaagde om de Italiaan toch nog in in zijn ploeg te krijgen. “Specialized stuurde een mailtje met een aantal bezorgdheden.”

“Mag het na alle grote verhalen van de voorbije week over sport gaan? Over het gokje dat ik mij op de transfermarkt heb gepermitteerd? Ik ben ondanks alles een believer in Gianni Moscon en ben zonder meer blij dat hij eindelijk voor onze ploeg rijdt”, opent Lefevere zijn column na alle heisa van afgelopen week.

Appelboer in Italië

Lefevere vertelt eerst dat Moscon hem elk jaar werd aangeboden, maar dat er nooit genoeg geld was. “Dit najaar kwam Lombardi dus weer aanzetten met Gianni Moscon. Dat was eigenlijk bij voorbaat ‘neen’ want mijn budget was helemaal op. Maar Lombardi vertelde als goeie verkoper een heel verhaal: Gianni wilde alleen maar voor onze ploeg rijden. Het was dat of stoppen als coureur en appelboer worden in Italië.”

“Lang verhaal kort: ik heb Lombardi een oneerbaar voorstel gedaan. Ik kon Moscon het contract van een nieuweling aanbieden. Het minimum dus. Niemand moet mij geloven, maar ik doe dat echt met rode kaken. Het is hetzelfde verhaal als bij Mark Cavendish: je weet dat je een renner niet betaalt wat hij intrinsiek waard is.”

Mailtje van Specialized

“Natuurlijk: Moscon is een renner met een reputatie. Een kort lontje op de fiets, zoals ik dat zelf ook had. Voor mij was het geen item, sponsor Specialized heeft wel een mailtje gestuurd met een aantal bezorgdheden. Zij moeten als goeie Amerikanen natuurlijk waken over hun image. Bij het intakegesprek hebben we het ook over gedrag gehad, maar ik maak mij geen zorgen. Ik heb Gianni ondertussen leren kennen als een atypische Italiaan. Nooit het hoge woord aan tafel, eerder een rustig karakter naast de fiets.”

Tot slot geeft de CEO mee dat mocht Moscon goed presteren, zijn salaris wel omhoog zal gaan. “Zijn eerste wedstrijden van het seizoen waren moeilijk, maar na twee jaar aanmodderen is dat niet abnormaal. Mocht Gianni bij ons – naar het voorbeeld van Cav – opnieuw zijn beste vorm vinden, ben ik een gelukkige manager. En de afspraak is gemaakt: bij goeie prestaties doen we ook iets aan dat minimumcontract.”