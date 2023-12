vrijdag 22 december 2023 om 09:34

Pas twee keer was Wout van Aert beter dan Mathieu van der Poel bij hun eerste duel in de winter

Al vanaf de junioren komen Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar tegen in de wintermaanden, en sinds ze allebei excelleren op de weg treffen ze elkaar daar ook. Maar veel Vlamingen en Nederlanders kijken toch uit naar die crosswinters van MVDP en WVA. Een eeuwige strijd die ook in het seizoen 2023-2024 weer vaak genoeg op de planning staat. Maar hoe vaak won Wout van Aert zijn eerste duel in de veldritwinter van Van der Poel? Nou, niet heel vaak.

Voor deze statistiek zijn we in het uitslagenarchief van beide wereldtoppers gedoken sinds ze volwaardig bij de elites rijden. Dat gebeurde voor het eerst in het seizoen 2014-2015, toen Mathieu van der Poel de onderlinge strijd met Wout van Aert ‘won’ door tweede te worden. De overwinning die dag in Ronse ging naar Sven Nys. De ‘oude’ Nys was een jaar later ook winnaar toen Van Aert tweede werd in Koksijde, Van der Poel was daar derde.

In alle daaropvolgende seizoenen was Van Aert slechts een keer de betere van Van der Poel. Dat was in de coronawinter van 2021-2022, toen hij de loodzware Wereldbeker in Dendermonde won. MVDP werd nog wel tweede, maar zou uiteindelijk wegens rugproblemen maar twee crossen rijden die winter.

Alle andere keren was Mathieu van der Poel de ‘winnaar’ in de onderlinge strijd met Wout van Aert in hun eerste confrontatie van de veldritwinter. Kortom, het staat op dat gebied 7-2 in het voordeel van de Nederlander. De winter van 2023-2024 kenmerkt alweer de tiende (!) winter dat de twee tenoren uitkomen op het hoogste niveau. In Mol treffen ze elkaar voor het eerst; wordt het daar 8-2 of 7-3?

2014-2015: Bpost Bank Trofee Ronse (12 oktober 2014)

1. Sven Nys

2. Mathieu van der Poel

7. Wout van Aert

2015-2016: Wereldbeker Koksijde (22 november 2015)

1. Sven Nys

2. Wout van Aert

3. Mathieu van der Poel

2016-2017: Superprestige Gieten (2 oktober 2016)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

2017-2018: Brico Cross Eeklo (10 september 2017)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

2018-2019: Brico Cross Meulebeke (6 oktober 2018)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

2019-2020: DVV Trofee Loenhout (27 december 2019)

1. Mathieu van der Poel

5. Wout van Aert

2020-2021: Wereldbeker Namen (20 december 2020)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

2021-2022: Wereldbeker Dendermonde (26 december 2021)

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

2022-2023: Wereldbeker Antwerpen (4 december 2022)

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

2023-2024: Exact Cross Mol (22 december 2023)

Wordt vervolgd…