donderdag 21 december 2023 om 11:27

Wie wint de titanenstrijd in Mol? Voorspel de winnaar en lees RIDE gratis

Ride De crosswinter is al enkele weken bezig, maar aanstaande vrijdag krijgen we voor het eerst het duel waar we met zijn allen naar smachten. De organisatie van de Zilvermeercross in Mol is er namelijk in geslaagd om zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert te strikken. Wie wint de eerste titanenstrijd van dit seizoen? Voorspel nu de winnaar en krijg jouw aankoopbedrag voor de winter-editie van RIDE Magazine teruggestort.

In de nieuwe RIDE (het wielermagazine van de redactie van WielerFlits) staat een van de twee hoofdrolspelers van vrijdagmiddag centraal. Onze hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs sprak uitgebreid met Mathieu van der Poel voor het Franse Velo Magazine en wij namen dit interview over voor een 10 pagina’s lange reportage waarin ‘MVDP’ terugblikt over zijn geweldige wielerjaar 2023. Een must-read voor echte wielerliefhebbers!

Wil jij deze winter genieten van ons dubbeldikke wielermagazine? Wanneer jij de winnaar van de Zilvermeercross correct weet te voorspellen, storten wij het aankoopbedrag van €9,95 terug op jouw rekening. Maar wacht niet te lang! De actie loopt namelijk tot vrijdag 22 december 15:00 en geldt alleen voor de eerste 100 deelnemers.