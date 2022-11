Parcourspresentatie Vuelta a España 2023 pas op 10 januari

Pas in het nieuwe jaar kennen we het volledige parcours van de Vuelta a España 2023. Organisator Unipublic heeft bekendgemaakt dat de parcourspresentatie op dinsdag 10 januari zal plaatsvinden in het Palau de la Música in Barcelona.

De presentatie van de 78ste editie van de Vuelta a España gaat die avond van start om 19.30 uur. Het gala zal live gestreamd worden en uitgezonden worden door de Spaanse tv-zender Teledeporte.

Vorig jaar werd het parcours voor de Vuelta 2022 op 16 december al gepresenteerd. Nu kondigt de organisatie de route dus bijna een maand later aan. Mogelijk heeft dat te maken met het aankomende WK voetbal in Qatar, dat veel aandacht opeist in de media en pas op 18 december eindigt, en de daaropvolgende feestdagen.

Over de Ronde van Spanje 2023 zijn al enkele dingen bekend. Zo start de rittenkoers op zaterdag 26 augustus met een ploegentijdrit van ongeveer 14 kilometer in Barcelona en is de finish op 17 september in Madrid. Er gaan ook geruchten rond over eventuele aankomsten in Andorra en op de Col du Tourmalet.