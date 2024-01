woensdag 3 januari 2024 om 13:12

Parcours veldrit Gullegem deels onder water: “Maar cross komt niet in het gedrang”

Door de hevige regenval van de voorbije dagen in België staat een deel van het parcours van de Hexia Cross in Gullegem onder water. Er is echter geen reden tot paniek. “De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang”, laat de organisatie weten aan persbureau Belga.

Het parcours in Gullegem heeft de afgelopen dagen flink wat te verduren gekregen, maar de organisatie maakt zich geen zorgen voor komende zaterdag. “Het is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen. Ook bij onze allereerste editie, in 2018, stond enkele dagen voor de wedstrijd het terrein blank”, legt Kevin Defieuw van het organisatiecomité uit.

“De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang. We volgen de situatie van nabij op, want bij een drogere periode kan het waterpeil snel zakken. Moest dat niet het geval zijn, dan passen we het parcours nog aan. Het gaat immers om een klein, lager gelegen, deel van het parcours.”

Met Tom Pidcock, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout kan de organisatie ook dit jaar weer rekenen op enkele toppers voor de mannencross. In de vrouwenwedstrijd is het vooral uitkijken naar Ceylin del Carmen Alvarado.