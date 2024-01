dinsdag 2 januari 2024 om 14:15

Veldrit Gullegem ontstond na ‘een zat idee in de kroeg’ in het Texas van Vlaanderen

De Hexia Cross in Gullegem is een van de meest recente crossen op de kalender, ontstaan in het seizoen 2017-2018 door een Gullegemse vriendengroep die tot dan… “Helemaal niets met het veldrijden had”, vertelt persverantwoordelijke Kevin Defieuw. “Hoe dat gekomen is? Noem het gerust een ‘zat’ idee, op een donderdagavond laat in de kroeg.” WielerFlits neemt je mee in de historie.

“We kenden dan wel niets van het wereldje, we hadden wel ervaring in organiseren. En ons voornemen was ook: als we het doen, willen we het meteen goed doen. We moesten onderaan de ladder beginnen met een B-cross (amateurcross, red.), maar we streefden wel naar het niveau van een A-wedstrijd”, gaf Defieuw mee.

Het moet gezegd, dat hebben ze daar begin 2018 prima gedaan. Nick Van De Kerckhove won bij de mannen, de betreurde Jolien Verschueren schreef in de Gullegemse modder de eerste vrouweneditie op haar naam. Niet onbelangrijk: vanuit de crosswereld kwam snel de nodige appreciatie voor het inrichtend comité.

Een jaar later was Gullegem al een A-veldrit. Mathieu van der Poel won er en boekte zijn 100ste zege in het veld. In 2020 geleden zette de organisatie een nieuwe stap: de wedstrijd kwam voor het eerst op tv. De komst van zowel Van Aert als Van der Poel lokte overigens meer dan 9.000 toeschouwers naar de Heulestraat. Een jaar later stonden ze in Gullegem voor een nieuwe uitdaging, omdat er door het coronavirus geen publiek werd toegelaten. “We wilden echter niet zomaar opgeven en gelukkig stapten ook de sponsors mee in ons verhaal om er, ondanks corona, toch voor te gaan.”

Opvallend: de Hexia Cross doet het met vooral regionale en zelfs lokale sponsors. “Dat werkt prima”, zegt Defieuw. “Ook al kunnen we hen amper return geven via een vip-arrangement, ze blijven ons trouw. Zuidwest-Vlaanderen wordt niet zomaar het Texas van Vlaanderen genoemd. Kleinere bedrijven hebben hier zin om dergelijke initiatieven te ondersteunen en doen dat met enthousiasme. Minpuntje: we moeten iets voorzichtiger zijn bij de samenstelling van ons deelnemersveld. We wilden niet in het rood gaan.”

In Gullegem zijn ze de afgelopen jaren verwend geweest. Van der Poel zette zich drie keer op de erelijst en Pidcock en Van Aert volgden hem op. Straf voor een losse cross, maar de organisatie koos er in 2024 bewust voor om zich niet aan een klassement te binden. “Binnen een regelmatigheidscriterium zijn er natuurlijk gemeenschappelijke afspraken. Men gaat samen de renners benaderen, en dat heeft zijn voor- en nadelen. Nu hebben we de vrijheid om zelf te kiezen welke renners we willen aantrekken, en dat vinden we ook wel fijn.”

In 2023 was er een eenmalig uitstapje naar de Telenet Superprestige. “Wij hebben hen eigenlijk uit de nood geholpen door een gat op te vullen”, legt Defieuw uit. “Langs beide kanten is dat goed meegevallen. Ze wilden nog proberen om ons aan boord te houden, maar het leek ons beter om voor duidelijkheid te kiezen en de kaart te trekken van een losse cross.”

Winnaars in Gullegem:

Mannen

2023: Wout van Aert

2022: Tom Pidcock

2021: Mathieu van der Poel

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Nick Van De Kerckhove

Vrouwen

2023: Ceylin del Carmen Alvarado

2022: Shirin van Anrooij

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Loes Sels

2018: Jolien Verschueren (†)

In het seizoen 2023-2024 wordt de Cyclocross Gullegem georganiseerd op zaterdag 6 januari.