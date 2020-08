Oscar Riesebeek: “Ik denk dat we met Alpecin-Fenix Milaan-San Remo kunnen winnen”Oscar Riesebeek: “Ik denk dat we met Alpecin-Fenix Milaan-San Remo kunnen winnen”

Alpecin-Fenix doet zaterdag voor het eerst mee aan Milaan-San Remo. Met kopman Mathieu van der Poel is het de verwachting dat de Belgische formatie meteen kan meedoen voor winst. Ploegmaat Oscar Riesebeek kijkt alvast met veel vertrouwen uit naar La Primavera.

Riesebeek begon dit jaar met een kermiskoers in Rotselaar en afgelopen maandag werd hij nog negentiende in Gran Trittico Lombardo. “Tussendoor zijn we op hoogtestage in La Plagne geweest. Daar hebben we heel goed getraind en het was ook heel prettig om dat te doen in je eigen ploegbubbel. We merkten direct dat het niveau van alle jongens na de coronabreak heel hoog lag. Dat is een teken dat iedereen heel hard gewerkt heeft. En dat was wel lastig, om alles alleen te moeten doen. Normaal ben je met een groot gedeelte van de ploeg op pad, of ben je samen tijdens wedstrijden. Dat heb ik wel gemist, ja.”

“Maandag zat ik in de ontsnapping van de dag”, legt Riesebeek uit. “Er was slecht weer voorspeld en dat was het ook. Desondanks kregen we zo’n tien minuten voorsprong, waardoor we heel diep in de finale konden komen. Eigenlijk kwamen we net één sterke man in de kopgroep te kort, anders hadden we weg kunnen blijven. Eenmaal teruggepakt, zag ik dat Louis Vervaeke langszij kwam. Ik heb me daarna weggecijferd in zijn dienst. Met een top-10 plaats is dat goed gelukt. Mijn resultaat is op dat moment ondergeschikt, maar die negentiende plek toonde wel aan dat mijn conditie erg goed was. Daar ben ik heel blij mee.”

Ambities voor winst

De Nederlander gaat met ploegmaat Van der Poel een topresultaat najagen in Milaan-San Remo. “Daar gaan we voor. Het is heel speciaal om die koers te kunnen rijden. Ik keek de wedstrijd altijd op televisie en nu rijd ik hem zelf. Het zal ook een speciale editie zijn, omdat het parcours iets gewijzigd is en het in een andere periode van het jaar is. Met Mathieu aan de start hebben we een topfavoriet in huis. Daar kijk ik heel erg naar uit. Om de lengte van de wedstrijd maak ik me ook niet heel erg druk. Ik heb Luik-Bastenaken-Luik al eens gereden. Iets korter uiteraard, maar qua tijd en het parcours daar duurt het denk ik net zo lang.”

Een goede voorbereiding is het halve werk en dus keek Riesebeek een deel van de wedstrijd van vorig jaar terug. “Woensdag heb ik op YouTube de finale teruggekeken. Dat geeft de burger moed en het geeft mij altijd moraal om finales van oudere edities terug te kijken. Het parcours is dan wel iets gewijzigd, maar de aanloop naar de Cipressa en de Poggio zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Dat is goed om te weten, want plaatsing is – zeker voor de Poggio – van essentieel belang. De klimmers kunnen op dit nieuwe parcours wel het vuur aan de schenen van de sprinters leggen, maar ik denk dat wij ons daar niet druk om moeten maken.”

Riesebeek zelf heeft zaterdag een dienende rol in functie van MVDP. “We gaan er met de ploeg alles aan doen om hem in de beste stelling naar de finale te brengen. Ik denk dat we met Alpecin-Fenix de koers kunnen winnen. Met Mathieu, maar misschien ook wel met Sacha Modolo”, voorspelt de Nederlander. “Die laatste zou in een massasprint eveneens kunnen winnen. Ik denk dat zij allebei twee favorieten voor de overwinning zijn. Mijn rol zal ondergeschikt zijn aan hen. Maar dat vind ik absoluut niet erg. Een man meer of minder maakt overigens ook niet uit. De favorieten zullen toch wel samen komen in de diepe finale.”

