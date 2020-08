Mathieu van der Poel voert Alpecin-Fenix aan in Milaan-San Remo, geen Modolo vrijdag 7 augustus 2020 om 14:35

Mathieu van der Poel is zaterdag uiteraard de kopman van Alpecin-Fenix voor Milaan-San Remo. De Nederlander kan rekenen op steun van onder meer Dries De Bondt en Oscar Riesebeek. Sprinter Sacha Modolo is opvallend genoeg niet van de partij.

Van der Poel zal morgen voor het eerst de Cipressa en Poggio in wedstrijdverband oprijden. De 25-jarige renner reed in aanloop naar La Primavera Strade Bianche en Milaan-Turijn. In de Toscaanse wittewegenklassieker eindigde hij als vijftiende, in Milaan-Turijn deed hij twee plekken beter.

Van der Poel is de absolute kopman binnen de selectie, maar wellicht kan de snelle Kristian Sbaragli nog verrassen in een eventuele sprint om de overwinning. De Bondt, Riesebeek, Senne Leysen en Scott Thwaites mogen zich ook opmaken voor de Italiaanse klassieker. Riesebeek is niet van plan om zomaar mee te rijden.

“We gaan er met de ploeg alles aan doen om hem (Mathieu van der Poel, red.) in de beste stelling naar de finale te brengen. Ik denk dat we met Alpecin-Fenix de koers kunnen winnen. Met Mathieu, maar misschien ook wel met Sacha Modolo”, voorspelt de Nederlander. Modolo, de nummer vier van 2010, ontbreekt echter in de selectie.

Voorbeschouwing Milaan-San Remo

Selectie Alpecin-Fenix voor Milaan-San Remo 2020

Dries De Bondt

Senne Leysen

Mathieu van der Poel

Oscar Riesebeek

Kristian Sbaragli

Scott Thwaites