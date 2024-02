vrijdag 16 februari 2024 om 13:53

‘Organisatoren Omloop en Kuurne hebben geen signalen over mogelijke boerenprotesten’

Podcast Het wielerseizoen 2024 is nog niet eens twee maanden onderweg en al meerdere wedstrijden zijn slachtoffer geworden van boerenprotesten. Na de Ster van Bessèges in Frankrijk moest deze week ook de Ruta del Sol in Spanje meerdere etappes schrappen wegens een tekort aan politiemensen om de koers te beveiligen. In de WielerFlits Podcast werd dat thema gekoppeld aan het naderende Openingsweekend, met de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ook in België speelt het probleem met de boerenprotesten”, legt WielerFlits-hoofdredacteur Maxim Horssels uit. “Boeren blokkeerden al veel wegen en ook de grensovergang met Nederland werd even geblokkeerd. En dan zijn volgende week de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Hoeveel zorgen moeten wij ons maken als wielerwereld over de doorgang van die wedstrijden?”

Er moet wel een kanttekening gezet worden bij de afgelasting van de Ruta del Sol, want daar was de protestactie niet gericht tegen de wielerkoers. “De boeren wilden de koers niet saboteren in Spanje, maar de politie die de wedstrijd beveiligt was elders nodig. Speelt dat probleem nu ook in België?”, is dan ook de vraag.

“Ik heb mijn oor te luister gelegd bij de organisatoren. Die zijn er wat diplomatiek over, maar maken zich op dit moment weinig zorgen”, aldus Maxim negen dagen voor de start van de Omloop. “Ze hebben geen signaal dat de koers gesaboteerd gaat worden. Nu maak je daar in België helemaal geen vrienden mee, als je de koers stillegt”, denkt Maxim. WielerFlits-verslaggever Youri IJnsen ziet dat ook als een gevaar: “Dan kun je wél je punt maken.”

In gesprek met boerenorganisaties

“Maar dan krijg je ook, zoals dat in Nederland is gebeurd, dat de boeren snel hun krediet verliezen. Dat is mijn inschatting”, aldus Maxim. “Maar de organisatie is in gesprek met de boerenorganisaties, eigenlijk altijd al, om hen een platform te bieden. We kennen het klassieke beeld van de wegen met langs de zijkant tractoren en de luide claxons, om op die manier hun punt te maken en hun airtime (op tv, red.) te krijgen.”

“Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren, dat is in ons belang en voor alle koersliefhebbers. Al snap ik dat er her en der op sociale media wel vraagtekens zijn voor het Openingsweekend.”

Beluister de WielerFlits Podcast vanaf 28.30 minuut voor het deel over de boerenprotesten.

