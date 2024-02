donderdag 15 februari 2024 om 15:00

Opvallende Adam Yates, the hype train rond Paul Magnier en Mads Pedersen maakt indruk

Podcast Het wielerpeloton gaat met horten en stoten vooruit. In Spanje reduceren boerenprotesten de Ruta del Sol tot een driedaagse en in Oman zorgde regen ervoor dat het merendeel van de oorspronkelijke ritten in het water viel. Daarnaast hield Remco Evenepoel huis in Portugal en vliegen de verschillende koersen je om de oren in aanloop naar het Openingsweekend. Kortom: genoeg te bespreken in een nieuwe WielerFlits Podcast!

Maxim en Youri zitten deze week samen met Niels. Hij was voor ons bij de Tour of Oman, waar hij een aantal opvallende zaken observeerde. Hij liet zijn oog vooral vallen op de nieuwe sprinttrein van Fabio Jakobsen, de ambities van Adam Yates en de samenwerking tussen het gloednieuwe koningskoppel van Soudal-Quick Step: Luke Lamperti en Paul Magnier. Van dichtbij kon Niels de ontwikkeling volgen en daarover vertelt hij uitgebreid in deze aflevering.

Daarnaast is de deadline van RIDE Magazine in zicht en kun jij nu gaan bouwen aan je team voor WielerFlits Ploegleider. Het Klassiekerspel begint met Omloop Het Nieuwsblad en daar blikken Maxim en Youri al een beetje op vooruit. Maar voordat het Openingsweekend in volle hevigheid losbarst, krijgen we eerst nog de Ronde van de Algarve, de Ruta del Sol, O Gran Camiño en nog zo veel meer. Waar kijken onze verslaggevers naar uit en wat is hen al opgevallen? Schakel nu in!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

