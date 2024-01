dinsdag 30 januari 2024 om 18:55

Tegenvaller voor Ster van Bessèges: eerste etappe gaat niet door

Woensdag begint in Bellegarde de 54ste editie van de Ster van Bessèges (2.1). Althans, dat was toch het plan, maar de openingsetappe gaat vanwege een groot boerenprotest niet door. Dat heeft de organisatie inmiddels laten weten.

De 54e uitgave van de Ster van Bessèges zou woensdag beginnen in Bellegarde. Ook de finish van de openingsetappe lag in deze stad, zo’n twintig kilometer van Nîmes. De geplande rit is net iets meer dan 160 kilometer lang en voert over relatief vlakke wegen, al is de finale wel zeer pittig. De finish is namelijk gelegen op een korte maar lastig helling van goed 800 meter aan 7%.

We zullen echter geen clash krijgen tussen de sterke sprinters, aangezien de organisatie is genoodzaakt om de etappe te annuleren. In het Franse departement Gard zijn boeren van plan om woensdag grootschalige stakingen te organiseren. De organisatie van de Ster van Bessèges heeft niet genoeg politiecapaciteit om dit op te vangen en de race alsnog in goede banen te leiden.

Unfortunately stage 1 of @Etoile_Besseges #EDB2024 is confirmed cancelled by the organizer this afternoon pic.twitter.com/yeAnbpkE7J — FirstCycling (@FirstCycling) January 30, 2024

Optimisme over vervolg ronde

En hoe zit het met de resterende etappes in de Ster van Bessèges? De organisatie maakt zich daarover (nog) geen zorgen. “Het departement Gard en in het bijzonder het gebied rond Bellegarde wordt zwaarder getroffen in vergelijking met de wegen die we vanaf donderdag zullen aandoen”, legt organisator Claudine Fangille uit aan DirectVelo.

De organisatie hoopt de wedstrijd nu met één dag vertraging, in Marguerittes, in gang te schieten. “Het plan was eigenlijk om de boeren bij de start aan het woord te laten. Ze waren er ook niet op uit om de wedstrijd te blokkeren of te voorkomen dat we zouden vertrekken. Het was de prefectuur die besloot geen enkel risico te nemen.”