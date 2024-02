vrijdag 16 februari 2024 om 12:46

Ook slotweekend Ruta del Sol geschrapt, alleen tijdrit van 5 kilometer gaat door

De Ruta del Sol 2024 lijkt vervloekt. Ondanks dat de organisatie een plan-B had uitgezocht om – buiten de boerenprotesten om – toch nog drie dagen koers te organiseren, moet nu ook een streep gezet worden door het slotweekend. Dat betekent dat alleen de individuele tijdrit van vrijdag, van 5 kilometer lang, wél kan doorgaan.

Een voor een vallen de etappes weg in de Ruta del Sol, ook wel de Ronde van Andalusië. Nadat eerst de openingsetappe geschrapt werd, omdat de benodigde politiediensten ingezet moesten worden bij boerenprotesten, volgde ook snel de annulering van de tweede etappe. Vervolgens gooide de organisatie het programma om, naar een ingekorte driedaagse met een individuele tijdrit, een ingekorte bergrit en de slotrit zoals oorspronkelijk gepland.

Het was allemaal tegen beter weten in, want nog geen uur voor de start van de tijdrit van bijna 5 kilometer in Alcaudete komt het nieuws naar buiten dat ook het slotweekend geschrapt is. “De organisatie van de Ruta del Sol maakt bekend dat zij genoodzaakt is de zaterdag- en zondagetappes op te schorten vanwege ‘extrasportevenementen’ in Andalusië”, staat in het persbericht.

De tijdrit in Alcaudete gaat wel gewoon door, waardoor de bizarre situatie ontstaat dat die tijdrit de enige etappe is in de Ruta del Sol van dit jaar. De uitslag van de tijdrit is dan ook gelijk het eindklassement. Het is nog onduidelijk of de UCI dan ook de volledige UCI-punten gaat uitdelen voor deze UCI 2.Pro-wedstrijd.

🚨COMUNICADO OFICIAL | La organización de la 70ª edición de la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía comunica que se ve obligada a suspender las etapas del sábado y domingo ante los acontecimientos extradeportivos

que están sucediendo en Andalucía#70RdS #UCIProSeries #AIOCC pic.twitter.com/Q1Q0gXwAJz — Vuelta a Andalucía (@VCANDALUCIA) February 16, 2024