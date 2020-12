Organisator reageert op uitspraken Van der Poel: “Ik kon het ook afgelasten”

Jurgen Mettepenningen, de organisator van de Wereldbeker-manche in Dendermonde, heeft via sociale media gereageerd op kritiek van Mathieu van der Poel op het parcours. De wereldkampioen had na afloop een duidelijke mening. “Ik vond dit een beetje Wereldbeker onwaardig, maar dat neemt niks weg van de prestaties van Wout”, zei Van der Poel tegen Sporza.

“Het was niet mijn ding, ik vond het een kutparcours”, voegde de nummer twee er later nog aan toe in zijn flashinterview. Voor Mettepenningen reden om te reageren. “Je mag het altijd eens proberen”, aldus de organisator, die ook ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal is.

“Heel de week, en vooral vandaag, was er wateroverlast en vandaag hebben we een storm overleefd. Ik kon het ook afgelasten, maar heb samen met mijn vele vrijwilligers voor de moeilijkste weg gekozen”, zegt Mettepenningen.

Ook Toon Aerts, derde in Dendermonde, was het oneens met de mening van Van der Poel. “Als crosser moet je alles een beetje aankunnen. Het weer bepaalt het parcours en als crosser moeten we daarop kunnen inspelen en mee om kunnen gaan”, vertelde hij.

Update 18.45 uur – Reactie Van der Poel

“Ik breek jouw werk en dat van de vrijwilligers niet af”, reageert Van der Poel via sociale media. “Ik geef mijn eerlijke, persoonlijke mening over het parcours. Respect voor jullie werk om in deze omstandigheden toch een cross te organiseren.”

