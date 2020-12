Mathieu van der Poel tweede: “Vond dit een beetje Wereldbeker onwaardig”

Mathieu van der Poel baalde stevig na zijn tweede plaats in de Wereldbeker van Dendermonde. Het parcours was zeer zwaar en modderig. “Ik vond dit een beetje Wereldbeker onwaardig”, zei Van der Poel na afloop tegen Sporza. “Maar dat neemt niks weg van de prestaties van Wout, want hij was gewoon extreem sterk op zo’n omloop.”

“Ik wist wel dat dit echt iets voor Van Aert was, en hij had ook nog eens een goede dag”, blikt de wereldkampioen terug. “Het was snel duidelijk dat ik niet ging kunnen volgen, dan heb ik mij gefocust op de tweede plaats.”

“Ik heb het zeker niet laten lopen daarna. Het was van moeten. Of het nu een minuut of drie minuten achterstand is, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik denk dat hij er bovenuit stak vandaag. Ik merkte gelijk dat zijn tempo te hoog lag. Het was niet mijn ding, ik vond het een kutparcours”, is Van der Poel duidelijk.

Vooraf noemde Van der Poel het al een lastige omloop. “Of ik vooraf al het moraal kwijt was? Niet echt. Het kan niet elke week uw ding zijn. Op naar de volgende”, stelt hij. Woensdag staat hij alweer aan de start van de cross van Bredene. “Het is geen probleem om de switch te maken naar Bredene, daar zal het wel weer beter gaan.”