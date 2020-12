Toon Aerts derde in modderig Dendermonde: “Parcours dat me goed ligt”

Voor Toon Aerts zat er in de Wereldbeker Dendermonde niet meer in dan de derde plaats. De crosser van Telenet-Baloise begon moeizaam, maar kwam nog dicht bij de tweede plek van Mathieu van der Poel. “Ik heb mezelf niet verbaasd vandaag. Dit is een parcours dat me goed ligt, in het verleden kon ik opzulke omlopen altijd het dichtst bij de grote twee blijven”, zegt hij na afloop tegen Sporza.

“Nu vandaag kon ik in het begin niet goed volgen”, aldus Aerts. “Ik had last om top-5 vast te houden. Maar halverwege kwam ik erdoor, en kon ik bijna bij Mathieu komen. Ik had wel nog een mooi duel om de derde plaats met Michael Vanthourenhout, die is leider en start met zijn beste benen. We waren met zijn tweeën lange tijd rond elkaar aan het fietsen, om de beurt een foutje. Op een gegeven moment ben ik wel nog in het slijk gevallen, en dan kreeg ik het koud. Maar derde was het hoogst haalbare.”

Aerts had in de finale een sterke comeback. “Ik kwam in de laatste ronde wel echt dicht bij Mathieu. Ik probeerde mijn cartouche nog te verschieten, maar het was net iets te kort bij de finish om hem nog op te rollen. Als het een ronde extra was geweest, dan misschien wel. Maar het was al een heel lange cross natuurlijk”, zegt hij. De cross duurde voor winnaar Wout van Aert al meer dan een uur en zes minuten.

Oneens met Van der Poel

In zijn eerste reactie noemde Van der Poel het traject in Dendermonde Wereldbeker-onwaardig. Een mening die Aerts niet deelt. “Bij wereldbekers krijgen we vaak heel veel snelle parcoursen, ook heel mooie parcoursen. Maar ik vind dat bij de cross de weersomstandigheden horen”, geeft hij aan. “Ik had bijvoorbeeld commentaar in Antwerpen, maar daar was het gewoon heel droog. Hier dan weer heel nat.”

“Je moet daarmee leren leven, dat het heel snel kan zijn omdat het droog is en hier lastig door de regenval”, vervolgt Aerts. “Als crosser moet je alles een beetje aankunnen. Het weer bepaalt het parcours en als crosser moeten we daarop kunnen inspelen en mee om kunnen gaan.”