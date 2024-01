donderdag 4 januari 2024 om 13:06

Organisatie veldrit Gullegem wijzigt parcours vanwege wateroverlast

Door de hevige regenval van de voorbije dagen in België is de organisatie van de Hexia Cross in Gullegem genoodzaakt om het parcours te hertekenen. “De lager gelegen stukken hebben we geschrapt”, laten de organisatoren weten aan Sporza.

Het parcours in Gullegem heeft de afgelopen dagen flink wat te verduren gekregen, maar de organisatie maakte zich eerder al geen zorgen voor komende zaterdag. “Het is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen. De wedstrijd komt zeker niet in het gedrang. We volgen de situatie van nabij op, want bij een drogere periode kan het waterpeil snel zakken.”

“Moest dat niet het geval zijn, dan passen we het parcours nog aan. Het gaat immers om een klein, lager gelegen, deel van het parcours.” De laatste woorden van mede-organisator Kevin Defieuw komen uit, want het parcours in Gullegem staat nog altijd deels onder water. En dus moet de organisatie terug naar de tekentafel.

“We hebben onze duikerspakken aangetrokken en hebben de lager gelegen stukken van onze cross uit het voorziene parcours geschrapt”, klinkt het. “We hertekenden een lus waardoor onze omloop iets korter zal zijn, maar we zijn nu zeker dat het parcours niet meer onder water zal komen te liggen.”

Organisatie mikt op vervanger van Pidcock

De Hexia Cross in Gullegem heeft niet alleen te maken met wateroverlast. Tom Pidcock, de beoogde publiekstrekker bij de mannen, moest zich wegens ziekte afmelden voor de cross van zaterdag. “Natuurlijk is dat jammer”, reageert Defieu. “We proberen nu alsnog een topnaam aan de start te krijgen. Of dat gaat lukken, is een andere vraag.”

Met Thibau Nys en Michael Vanthourenhout staan er sowieso wel twee interessante namen aan het vertrek van de elitecross bij de mannen. Ceylin del Carmen Alvarado is de belangrijkste naam voor de vrouwencross.