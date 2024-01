woensdag 3 januari 2024 om 18:44

Tom Pidcock meldt zich ziek af voor crossen in Koksijde en Gullegem

Geen Tom Pidcock donderdag in de X2O Badkamers Trofee-wedstrijd van Koksijde. De crosser van INEOS Grenadiers heeft zich ziek afgemeld, laat de organisatie weten aan WielerFlits. Pidcock is ook van de startlijst gehaald voor de Cyclocross Gullegem, die zaterdag gepland staat.

De veldrit van 1 januari in Baal was wellicht al een voorteken. Pidcock raakte al vroeg in de GP Sven Nys op achterstand en maakte geen enkel moment kans op een goede uitslag. Uiteindelijk finishte hij als twaalfde, op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Twee dagen eerder was hij vroeg gevallen in Hulst en werd hij na een inhaalslag nog 25ste.

In de Duinencross van Koksijde zou Pidcock het opnemen tegen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar die confrontatie mist hij nu. De Brit had op zijn programma ook nog de Cyclocross Gullegem (zaterdag) staan, maar ook bij die organisatie is hij afgemeld. Dat is woensdagavond bevestigd aan WielerFlits.

De Wereldbeker Zonhoven (zondag) van komend weekend staat nog wel op zijn programma. Daarna zou hij sowieso al een week rust nemen.