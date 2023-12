vrijdag 1 december 2023 om 15:58

Organisatie Benidorm wil Wout van Aert ‘pushen’: “Hij neemt zijn crossmateriaal mee op stage”

De organisatie van de Wereldbeker in Benidorm hoopt zeer hard dat Wout van Aert in januari deelneemt aan hun cross. De Belg is namelijk nog niet zeker of hij de Spaanse cross wel zal rijden of niet. “We zullen hem allemaal een beetje moeten pushen om hem te overtuigen”, aldus organisator Paul Momparler bij Esciclismo.

Naast de cross in Benidorm, is ook de cross in Zonhoven nog geen zekerheid. “Deze crossen vallen nagenoeg samen met het trainingskamp van het team in januari en dat zorgt voor de nodige haken en ogen. Daarnaast speelt ook de opgebouwde vermoeidheid net voor en na het trainingskamp een rol in het uiteindelijke oordeel of starten past in de opbouw richting het voorjaar”, gaf Jumbo-Visma een tijdje geleden mee.

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock hebben hun deelname wel al bevestigd, dus hoopt Momparler op een strijd tussen de ‘Grote Drie’. “De beste renners van de wereld doen mee, het bewijs dat een zonnige cross in januari een perfect scenario is. Van Aert laat het echter afhangen van de eerste crossen op zijn kalender. Hij wil zien hoe hij de Kerstperiode doorstaat. Van Aert zal tegen die tijd in Alicante zijn met zijn ploeg, maar hij zal zijn crossmateriaal mee hebben.”

“We zullen hem allemaal een beetje moeten pushen om hem te overtuigen deel te nemen in Benidorm. Dan kan hij bij ons zijn laatste cross van het seizoen rijden. We hebben het geluk dat we nu nog de drie beste crossers van de wereld aan de start kunnen krijgen. Dat is over enkele jaren misschien niet meer mogelijk”, besloot Momparler.