Opvallend: 15-jarige gaat Dylan Groenewegen vooraf in veldrit

Dylan Groenewegen kwam zondag, ter voorbereiding op het nieuwe wegseizoen, in actie in een veldrit van de Amsterdamse Cross Competitie. De topsprinter van BikeExchange-Jayco kwam in Het Twiske, even ten noorden van Amsterdam, als tweede over de streep. Opvallend: de winnaar van de cross is amper 15 jaar oud.

Groenewegen (29) werd in de veldrit geklopt door de veertien jaar jongere Michiel Mouris. Zijn broer Wessel Mouris (19) mocht als derde man mee het podium op. Michiel Mouris is de regerende Nederlandse kampioen bij de nieuwelingen en staat te boek als een groot veldrittalent. Eerder dit jaar herstelde de tiener nog van hartproblemen.

“Het is erg speciaal om hier van Dylan te winnen”, vertelde de winnaar na afloop in gesprek met NH Nieuws. “Ik heb in het begin even in zijn wiel gezeten, want Dylan rijdt natuurlijk heel hard. Op de technische stukken ging ik steeds op kop en kon ik een gaatje slaan.”

Nieuwe Van der Poel?

Groenewegen denkt dat hij misschien wel van de ’toekomstige Mathieu van der Poel’ verloren heeft. “Laten we het hopen. Al is dat nu nog erg vroeg om te zeggen natuurlijk. Hij is Nederlands kampioen bij de nieuwelingen en die rijden tegenwoordig al zó hard. Dat geeft wel aan dat hij een heel groot talent is. Nu komt de tijd waarin hij serieus met zijn sport bezig moet blijven.”