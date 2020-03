Ook Dan Martin traint niet buiten: “We moeten rolmodellen zijn” zaterdag 21 maart 2020 om 14:54

Dan Martin mag – net als vele andere wielrenners – niet buiten trainen. De Ier zit met zijn gezin thuis in Ierland, waar hij zijn trainingen doet op de hometrainer. “We moeten rolmodellen zijn”, is Martin zich bewust. “Daar moeten we allemaal onze bijdrage aan leveren, dus is het beter om binnen te blijven.”

Niet dat dat wel zou mogen overigens, buiten fietsen in Ierland. “Ze waren hier erg snel met de lock down, maar dat is heel goed ontvangen”, gaat hij verder tegen CyclingNews. “Het kwam voor mij als een verrassing, omdat ik toen niet wist of ik nog wel buiten mocht trainen. Gelukkig hebben ze snel aan mij duidelijk gemaakt dat het als rolmodel beter voor me is om thuis te blijven.”

“Ik had er net een zware trainingsweek opzitten, dus ik was sowieso al van plan om het even wat rustiger aan te doen. Ik denk dat we met zijn allen even allemaal een reality check moeten doen. We zijn allemaal nog gezond en er zijn mensen die er in deze situatie erger aan toe zijn.”

Natuurlijk vindt ook Martin deze situatie lastig, maar de Ier kan goed relativeren. “Het moeilijke is om nu een plan te maken, aangezien je niet weet wanneer je weer zult koersen. Ik begon net mijn goede vorm te vinden voor Catalonië en het Baskenland, maar er zijn voor andere mensen veel grotere problemen.”

“Lastig om een deadline te zetten”

“Binnen trainen is tegenwoordig ook niet meer erg met de huidige technologische ontwikkelingen, zoals Zwift”, gaat hij verder. “Wat wel een probleem gaat worden, is wanneer renners in het ene land weer normaal kunnen trainen en in het andere land nog niet. Kun je dan al beginnen met koersen? Of moeten we daarvoor op de hele wereld wachten? Daarom vind ik het nu lastig om een deadline te zetten.”

“Sommige landen zullen in juli nog in volledige lock down zitten”, sluit hij af. “Dat zal normaal zijn, maar wat verraderlijk is, is dat wereldwijd reizen normaal gesproken nog wel een jaar getroffen zal worden. Sommige landen lopen natuurlijk nog ver achter. Het is duidelijk dat er nu dus grotere problemen dan het wielrennen aan de gang zijn. Het is belangrijk om hier zo goed mogelijk doorheen te komen.”