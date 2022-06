Marco Frigo mist Baby Giro door gebroken spaakbeen

Marco Frigo zal niet deelnemen aan de Giro d’Italia Giovani U23 (11-18 juni), de beloftenversie van de Ronde van Italië. De 22-jarige renner van Israel Cycling Academy, die volgend jaar de stap naar het WorldTour-team maakt, liep in de Giro dell’Appennino een spaakbeenbreuk. Er is geen operatie nodig, maar zijn onderarm zal de komende vier tot zes weken in het gips moeten blijven.

“Helaas hebben we samen met de ploeg besloten dat ik aanstaande zaterdag niet aan de Giro U23 zal beginnen”, zegt Frigo (geen familie van voormalig profwielrenner Dario Frigo) op de site van zijn ploeg. “De afgelopen dagen heb ik niet opgegeven, ben ik met de fysio aan het werk geweest en heb ik getraind op de rollen. Ik zag dingen beter worden en ik was positief, maar het herstel van de breuk is de prioriteit en ik weet dat het beter is om het volledig te laten herstellen, zodat ik mijn seizoen 100 procent fit kan hervatten.”

“Fysiek en mentaal niet in topvorm aan de Giro beginnen en het risico lopen de wedstrijd niet af te maken, zou nog erger zijn”, aldus Frigo, die in 2020 en 2021 uitkwam voor SEG Racing Academy. Dit seizoen won hij een rit in het Circuit des Ardennes. “Ik ben teleurgesteld, omdat we veel tijd en energie hebben geïnvesteerd in de voorbereiding van de wedstrijd en mijn gevoel goed was. Gelukkig, of ongelukkig, heb ik wat ervaring met het heropstarten na een blessure, dus we zullen er het beste van maken.”

Einhorn

Terwijl de opleidingsploeg Israel Cycling Academy Frigo even moet missen, heeft hoofdmacht Israel-Premier Tech Itamar Einhorn in de lappenmand. De Israëliër kwam ten val in de Heistse Pijl en liep daarbij een gedeeltelijke scheuring op in zijn binnenste knieband. De verwachting is echter dat Einhorn binnen twee weken alweer kan koersen.