Riley Pickrell sprint naar winst in Giro d’Italia U23

Riley Pickrell van Israel Cycling Academy heeft de vierde etappe van de Giro d’Italia U23 op zijn naam geschreven. In Chiavenna won de Canadees de sprint van een klein peloton. De Deen Anders Foldager (Biesse-Carrera) werd tweede, de Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ) derde.

De Giro d’Italia voor beloften ging vandaag verder met de vierde rit tussen Chiuro en Chiavenna, waar de weg licht opliep naar de finish. Met slechts 101,1 kilometer was het de kortste rit van de ronde, die overigens morgen wordt onderbroken door een rustdag. Met Leo Hayter van Hagens Berman Axeon stevig in de roze trui na de aankomst bergop in Santa Caterina Valfurva, werd de koers rond tien over half twee op gang gebracht.

In het begin van de koers ontstond een kopgroep met Mattia Petrucci (Colpack Ballan), Lorenzo Milesi (Development Team DSM), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior), Samuel Watson (Equipe continentale Groupama-FDJ), Nicolò Buratti, Davide De Cassan (beiden Friuli ASD) en Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team). Aanvankelijk maakte ook Giovanni Bortoluzzi deel uit van de groep, maar de Italiaan van Work Service Vitalcare Vega moest al vroeg eraf.

Het peloton onder aanvoering van Tudor, Qhubeka en Bardiani-CSF-Faizanè hield de vluchters binnen schootsafstand en op vijf kilometer van de streep werd de ontsnapping bijgehaald. Door een val in de diepe finale brak het peloton en een voorste peloton van ongeveer dertig renners ging rijden voor de overwinning. Uiteindelijk beschikte Riley Pickrell van Israel Cycling Academy over het beste eindschot. Voor de 20-jarige Canadees was het zijn eerste zege van het seizoen.