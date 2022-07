Mason Hollyman eerste leider in Giro Valle d’Aosta

Mason Hollyman heeft woensdag de openingsrit van de Giro Valle d’Aosta gewonnen. De Britse renner van Israel Cycling Academy kwam solo over de finish in een bergetappe van 82,4 kilometer met start en finish in Saint Gervais Mont Blanc.

Het zwaartepunt van de eerste etappe van deze Italiaanse rittenkoers voor beloften lag in de laatste twintig kilometer. Daar lag de klim naar Le Bettex (12,6 km aan 5,9%) met de top op tien kilometer van de finish. Daarna ging het in dalende lijn richting de finish in Saint Gervais Mont Blanc.

De 22-jarige Hollyman kwam in zijn eentje over de streep, waardoor hij ook de eerste drager is van de gele trui. Achter hem werd de Fransman Lenny Martinez (Groupama-FDJ) tweede op 52 seconden en de Ier Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) derde, op 1.11 minuut achterstand.

Donderdag staat een etappe van 124 kilometer op het programma rond Saint Christophe. In de laatste vijftig kilometer liggen drie klimmetjes, waaronder de Jeanceyaz (6,2 km aan 8%) en de Grand Brissogne (3,7 km aan 8,4%).