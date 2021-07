Olympische Spelen: Geraint Thomas stapt vroegtijdig af na valpartij

Geraint Thomas heeft de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Tokio vroegtijdig verlaten. De Britse kopman kwam vroeg in de koers ten val en besloot ruim 50 kilometer voor de finish uit te stappen.

Met nog 155 kilometer op de teller was Thomas betrokken bij een valpartij in het peloton. Waarschijnlijk was een gleuf in de weg de aanleiding van de crash van de Welshman, die in de voorbije Tour de France ook al hard viel en zo een goed klassement in rook zag opgaan. Naast Thomas lagen ook Tao Geoghegan Hart en Gregor Mühlberger op de grond, maar zij konden hun weg vervolgen.