Olympische Spelen: liveblog – Wegwedstrijd mannen zaterdag 24 juli 2021 om 03:31

Om 4.00 Nederlandse tijd (11.00 Japanse tijd) gaat de olympische wegwedstrijd voor de mannen van start. De renners overbruggen een parcours van maar liefst 234 kilometer van het Musashinonomori Park naar het race circuit Fuji International Speedway. Rond 10.45 uur zal blijken wie de opvolger van Greg Van Avermaet wordt.

De olympische wegwedstrijd staat te boek als een zware wedstrijd. Op een parcours met 5000 hoogtemeters strijden de renners om de olympische titel, die naast een gouden plak ook voor vier jaar een gouden helm oplevert. Het eerste obstakel van de dag is Doushi Road, een venijnige klim van 4,3 kilometer aan 6,1%. Na de top is het ongeveer zestien kilometer vlak, waarna de Kagosaka Pass (2,2 km aan 4,7%) bedwongen moet worden.

Na een afdaling gaan de renners weer klimmen naar het hoogste punt van de wedstrijd, op 1.451 meter boven zeeniveau. Hiervoor moeten de olympiërs de langste klim van de dag over, Fuji Sanroku genaamd (14,5 km aan 6%).

Na twee rondes op en het Fuji Speedway-circuit, hebben de renners nog twee beklimmingen te goed. De eerste is de Mikuni Pass (6,7 km aan 10,1%). De verwachting is dat hier het verschil gemaakt kan worden om de overwinning. Hierna gaan de renners ook nog voor de tweede keer de Kagosaka Pass (2,2 km aan 4,7%) over, voor ze afdalen naar de eindstreep op het race circuit.

Vijf jaar geleden was Greg Van Avermaet de sterkste, al zegt dat natuurlijk weinig over de wedstrijd van vandaag. Favoriet zijn de Slovenen met Tadej Pogacar en Primoz Roglic, maar denk ook aan mannen als Wout van Aert, Alejandro Valverde en Alexey Lutsenko.

Start: 04.00 uur / 11.00 uur

Finish: tussen 10.20 uur en 11.10 uur / tussen 17.20 uur en 18.10 uur

Afstand: 234 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!

Zie ook:

Voorbeschouwing wegwedstrijd mannen in Tokio

Deelnemerslijst (IOC)