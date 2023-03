Olympia’s Tour vindt optimum in vorm en op kalender: “Metec is cruciaal geweest”

Interview

Het publiek werd afgelopen week getrakteerd op een beklijvende editie van Olympia’s Tour. Nederlandse oudste rittenkoers werd in volle glorie hersteld, dankzij oer-Hollands weer én nieuwe hoofdsponsor Metec. “Van te voren hebben we samen een aantal doelstellingen op papier gezet en die hebben we allemaal behaald”, vertelt koersdirecteur en organisator Thijs Rondhuis aan WielerFlits.

Rondhuis is daarom ook heel erg tevreden met hoe de wedstrijd is verlopen. “We wilden graag een ouderwets etappeschema voor een traditionele editie van Olympia’s Tour. Met daarin typische Nederlandse elementen zoals een veilige tijdrit, echte waaieretappes en een zware slotrit. Ook wilden we graag dwars door Nederland rijden. Interpreteer het zoals je wilt, maar we hebben driehonderd kilometer van A naar B gereden. Ook wilden we meer media-aandacht en dat is met vijf dagen een uitgebreide samenvatting op Eurosport ook heel goed gelukt. Daar ben ik blij mee.”

De laatste peiler was een sterk deelnemersveld. “Nou, dat is zonder meer gelukt”, glimlacht Rondhuis. “We hadden een gevarieerd startveld, van ervaren mannen tot ook echt grote talenten. We hebben andere namen gezien dan die je normaal ziet. Bij Olympia’s Tour weet je eigenlijk pas drie of vier jaar later hoe sterk bezet een bepaalde editie is geweest. Maar mijn vermoeden is wel dat er minimaal tien tot vijftien renners uit het deelnemersveld van dit jaar, volgend seizoen bij de beroepsrenners rijden. En dat met een sluitende begroting, ook dat was geen probleem voor ons.”

Bijdrage Metec

Ons is in dit geval Rondhuis en Michel Megens. Megens is teammanager bij Metec-Solarwatt, maar verbond zijn bedrijf Metec ook als hoofdsponsor aan OT. Rondhuis noemt die bijdrage cruciaal; zonder Metec was er geen Olympia’s Tour geweest. Dat werd door meerdere (buitenlandse) teams geprezen, net als door Jumbo-Visma Development. “We hebben getracht om Olympia’s Tour terug op de kaart te zetten”, zegt Megens. “Omdat we vinden dat Nederland gewoon een 2.2-wedstrijd moet hebben en behouden. En ik denk dat dat waardig lukt. Dat doen wij overigens niet alleen. Alle Nederlandse en buitenlandse teams hebben de koers omarmd.”

Beide partijen gaan ook volgend jaar met elkaar verder. “De intentie is om samen de komende jaren Olympia’s Tour verder uit te bouwen”, gaat Rondhuis verder. “We zien dat meerdere mensen enthousiast geworden zijn na deze editie. Metec zal aan boord blijven als hoofdsponsor. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk de komende jaren kijken of we meer bedrijfsonderdelen kunnen toevoegen aan onze wedstrijd. Dat start- en finishplaatsen weer gaan betalen om deel uit te maken van Olympia’s Tour, zodat de bijdrage van Michel ook weer beheersbaar gaat zijn.”

Metec investeerde namelijk fors, onder een aantal voorwaarden. “Met daarbij de eis dat we de doelstellingen zouden behalen. Dat is gelukt”, vertelt Megens. “Daarnaast werden deelnemende ploegen gevraagd een eigen bijdrage te doen (WielerFlits is op de hoogte van dat bedrag, red.) – inclusief Metec-Solarwatt. Daarvoor kreeg ieder team voor tien personen – dus een volledig team van renners en staf – vijf dagen lang een overnachting in drie sterren hotels, inclusief ontbijt en diner. Wanneer een team dat zelf regelt, zijn ze hetzelfde of meer kwijt. Wij zijn daar transparant over, want in buitenlandse koersen werkt dat precies zo.”

Komende editie

Er was dit jaar al de wens om misschien wel richting zeven etappes te gaan. UCI-regelgeving schrijft voor dat UCI 2.2-wedstrijden maximaal vijf etappes mogen tellen, tenzij de wielerbond een uitzondering maakt. “Ik denk dat vijf dagen prima is”, meent Rondhuis nu. “Zeker als je naar het koersverloop kijkt. De mannen hadden niet veel overschot meer in Limburg, het beste was eraf. Er finishen ook geen zestig renners. Een dag meer zou ik persoonlijk wel mooi vinden, dan heb je een extra etappe om door Nederland te rijden. Dus we gaan wel kijken of een extra dag mogelijk is.”

“Wat zeker is, is dat we een individuele tijdrit aanhouden”, gaat Rondhuis verder. “We willen daarnaast in de etappes het liefst van A naar B rijden. Dat is toch de charme van Olympia’s Tour. Wat daarbij meespeelt, is dat wij het voorrecht hebben om over politiebegeleiding te beschikken. Dan voelt dat ook als een verplichting om daar het maximale uit te halen. Dan moet je geen omlopen op een circuit gaan rijden. En dus dwars door Nederland rijden, een alternatieve wielerkoers organiseren dan nu op veel plekken nog kan. Dat krijgt de komende weken vorm.”

Wel schroeft Rondhuis misschien het aantal clubteams terug. Dit jaar deden er vier mee. “Dat heeft vooral met belangstelling en het niveau te maken. Olympia’s Tour is een belangrijke wedstrijd voor Nederlandse teams, dus ik vind dat daar plaats moet zijn voor clubs. Daar is geen discussie over. Maar het aanbod van teams die willen rijden is zo ontzettend groot, dat we ook keuzes moeten maken. Laat je een Nederlandse club rijden, of de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck? Dit jaar meldden zestig teams zich aan en ik verwacht volgend jaar niet minder.”

Terug naar beloftenkoers geen noodzaak

De zoektocht van Rondhuis met OT is een lange geweest. Oorspronkelijk was de ronde altijd in mei. Er is een verhuis geweest naar vlak voor het WK, als laatste voorbereidingskoers. Er is ook een paar jaar een editie geweest die enkel toegankelijk was voor beloften en door verschillende oorzaken was het zelfs een jaar een nationale koers. “Maar nu hebben we het optimum gevonden. Deze week is ideaal gebleken door het wegvallen van de Tour de Normandie. Ook Le Triptyque des Monts et Châteaux was er dit jaar niet. Die plek hebben wij nu ingenomen op de kalender.”

In Normandië kwamen altijd de sterkste Continental-ploegen en zelfs sommige ProTeams bijeen. “Dat sterke deelnemersveld is echt onze kant opgeschoven. Het enige punt van kritiek is dat je eind maart in Nederland een grotere kans op slecht weer hebt. Maar voor de wedstrijd is dat niet erg. Bovendien kwamen de jonge talenten echt bovendrijven ten opzichte van de ervaren renners of ex-profs. De noodzaak om er een specifieke U23-koers van te maken, is er niet meer. Dat is ook het geluid dat we vanuit de teams horen, die vinden het lastig om louter beloften op te stellen. Ik denk dat we nu de optimale balans hebben tussen de datum en het deelnemersveld.”