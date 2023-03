Pech achtervolgt Jumbo-Visma Development in tweede rit Olympia’s Tour: “Jojo-dag”

Jumbo-Visma Development verloor donderdag de leiderstrui in Olympia’s Tour 2023. Per Strand Hagenes viel weg uit de kopgroep door een valpartij en verloor uiteindelijk 39 seconden op het groepje met dagwinnaar Max Kroonen en de nieuwe leider in de wedstrijd, ex-prof Emil Vinjebo. Het tekende de dag van de opleidingsploeg, vertelt teammanager Robbert de Groot aan WielerFlits.

“Het was een jojo-dag”, stelt De Groot. “We wisten dat het heel de dag op de kant zou gaan, daar hebben we zelf ook aan meegewerkt. Maar op een gegeven moment liggen er drie man van ons op de grond en ligt het veld in drie of vier groepen. Daarom zaten alleen Lars Boven en Colby Simmons van ons mee in de eerste waaier. Daarin krijgt Lars naar verloop van tijd een duwtje, die beland in de berm, verliest de aansluiting en valt terug in groep twee.”

Uiteindelijk kwam het terug samen, sprong er een groepje van acht weg en sprintte Boven mee voor ritwinst. “Dat is best wel goed. Maar ook de meeste andere jongens hebben uiteindelijk sterk gereden. Jesse Kramer voelde zich heel goed, Owen Geleijn was heel degelijk en constant aan het strijden tussen de groepen, Menno Huising is dan weer hard gevallen en is er niet goed aan toe. We zullen zien hoe hij de komende dagen overleefd. En Colby heeft heel de dag van voren gereden, die zal ongetwijfeld tevreden zijn.”

Wel verloor Jumbo-Visma Development dus de leiderstrui van Strand Hagenes. “Per had een slechte dag, zei hij. Door de valpartij was hij ook uit het veld geslagen. Hij moest zoeken naar ritme.” Toen de Noor over de streep kwam, leek hij echter niet te lijden. “Ik denk ook niet dat hij dat gedaan heeft”, zegt De Groot. “Maar dit is een renner die dit van zich af kan zetten. Per zal vrijdag weer gewoon strijden.”

Pluim voor Megens en Metec

Iedere renner die na de groep van Strand Hagenes binnenkwam, lijkt kansloos voor de eindzege in Olympia’s Tour. Daarin is Jumbo-Visma Development overigens weer terug. “Ik vind het echt zeer prijzenswaardig dat Michel Megens van Metec deze wedstrijd oppakt. Echt fantastisch. En als hij mij dan belt om mee te doen, dan moeten wij gewoon rijden. Als iemand op deze wijze zijn nek uitsteek, dan vind ik dat echt belangrijk.”

De afweging om OT te rijden in plaats van Gent-Wevelgem U23 van komende zondag, was geen moeilijke. “Dit is een meerdaagse wedstrijd – dat is altijd beter – en bovendien rijden een aantal van onze jongens met het WorldTeam mee in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali. Die combinatie paste goed. Daarnaast is hier een kwalitatief deelnemersveld. En Olympia’s Tour is ook nog eens om de hoek, dat is ook erg fijn.”