‘NTT gaat voorlopig verder als Qhubeka, Walscheid tekent bij’

NTT Pro Cycling gaat naar verwachting verder onder de naam van Qhubeka. Dat schrijft het Duitse Radsport-News.com. Eerder vandaag kwam al goed nieuws over de toekomst van de WorldTour-ploeg, omdat ploegbaas Doug Ryder een nieuwe geldschieter gevonden zou hebben.

De inschrijving van Qhubeka voor de WorldTour van 2021 zou ook al ingediend zijn, waardoor de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg ook volgend jaar op het hoogste niveau actief zal zijn. Door de sponsorproblemen ontbrak NTT Pro Cycling op de eerste lijst met ploegen die zich aangemeld hadden bij de UCI voor de WorldTour.

Qhubeka is een non-profitorganisatie uit Zuid-Afrika dat zich inzet om fietsen te schenken aan de Afrikaanse bevolking. Het is onderdeel van het liefdadigheidsprogramma van World Bicycle Relief. De wielerploeg van NTT is al jarenlang verbonden aan het goede doel. Van 2011 tot en met 2015 heette de ploeg MTN-Qhubeka.

Walscheid

Dat NTT een doorstart lijkt te kunnen maken, is ook goed nieuws voor Max Walscheid. De 27-jarige sprinter uit Duitsland heeft volgens Radsport-News.com een meerjarig contract getekend bij het team van Doug Ryder. Walscheid reed van 2016 tot en met 2019 voor Team Sunweb en stapte daarna over naar NTT.