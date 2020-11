Achttien ploegen melden zich aan als WorldTeam, NTT ontbreekt

Nu het huidige wegseizoen op zijn einde loopt, wordt de focus steeds meer verlegd naar volgend jaar. Achttien ploegen hebben reeds de vereiste dossiers ingeleverd voor een WorldTour-licentie. Opvallendste zaken: Circus-Wanty Gobert wil de licentie van CCC overnemen, NTT ontbreekt.

Profwielerploegen die zich willen inschrijven voor het seizoen 2021 moeten hun registratiedossier indienen bij de internationale wielerunie UCI. Die beoordeelt vervolgens samen met een externe organisatie of de ploegen de UCI-reglementen juist naleven. Donderdag maakte de bond bekend welke ploegen de vereiste documenten reeds hebben ingeleverd.

Achttien ploegen hebben zich tot op heden aangemeld als WorldTeam. Enkele teams staan onder een gewijzigde naam in de lijst. Daarnaast neemt Circus-Wanty Gobert in principe de licentie over van CCC, nadat het de aandelen van Jim Ochowicz en Continuum Sport LCC had overgekocht.

NTT Pro Cycling, dat nog op zoek is naar een nieuwe hoofdsponsor, ontbreekt vooralsnog. Dit is ook het geval voor Riwal Readynez. Ploegen die niet in de lijst voorkomen, hebben nog steeds de mogelijkheid om hun aanvraag af te ronden vóór het einde van de registratieprocedure.

18 ploegen hebben zich aangemeld als WorldTeam

AG2R Citroën Team (het huidige AG2R La Mondiale)

Astana Pro Team

Bahrain Victorious (Bahrain-McLaren)

BORA-hansgrohe

Circus-Wanty Gobert – nu nog ProTeam

Cofidis

Deceuninck-Quick-Step

EF Pro Cycling

GreenEdge Cycling (Mitchelton-Scott)

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Israel Start-Up Nation

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar Team

Team Sunweb

Trek-Segafredo

UAE Team Emirates

19 ploegen hebben zich aangemeld als ProTeam

Alpecin-Fenix

B&B Hotels Klub Graz (B&B Hotels-Vital Concept)

Bardiani CSF Faizanè

Bingoal Casino WB (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

Burgos-BH

Caja Rural (Caja Rural-Seguros RGA)

Delko One Provence (Nippo Delko One Provence)

EOLO-Kometa Cycling Team – nu nog continentaal

Equipo Kern Pharma – nu nog continentaal

Euskaltel-Euskadi

Gazprom-RusVelo

Rally Cycling

Sidermec (Androni Giocattoli-Sidermec)

Sport Vlaanderen-Baloise

Team Arkéa-Samsic

Team Novo Nordisk

Total Direct Energie

Uno-X Pro Cycling Team

Vini Zabù Brado KTM