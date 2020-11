‘Voortbestaan NTT Pro Cycling gered met nieuwe sponsor’

Het voortbestaan van NTT Pro Cycling lijkt gered. Naar het verluidt heeft de WorldTour-ploeg een nieuwe sponsor gevonden en is het team achter de schermen hard bezig met het samenbrengen van een selectie voor volgend seizoen.

Uit verschillende hoeken klinken geluiden dat de ploeg van Douglas Ryder volgend seizoen blijft bestaan, meldt Cyclingnews. Op de valreep zou een oplossing zijn gevonden om de ploeg in de wielersport te houden en het team zou achter de schermen druk bezig zijn met de selectie voor volgend seizoen.

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de belangrijkste geldschieter wordt in 2021, maar het budget van de ploeg komt, naar verluidt, rond de acht miljoen euro te liggen. Cyclingnews begreep uit een bron dat renners worden benaderd met de voorwaarde dat ze mogelijk koersen voor een minimumloon, dat momenteel 38.000 euro bedraagt voor WorldTour-renners.

“Het is nog niet 100% rond, maar normaal gesproken krijgen we vandaag of de komende dagen de bevestiging dat de ploeg er zal staan volgend jaar”, liet Domenico Pozzovivo maandag weten. “We wachten op de bevestiging en als de ploeg doorgaat, dan blijf ik. Ik denk dat het WorldTour wordt en ik heb vertrouwen in Douglas Ryder, die zijn uiterste best doet.”

Maandenlange onzekerheid

Het voortbestaan van NTT Pro Cycling is al maanden onzeker. Het contract met telecomgigant NTT liep af en in september werd bekend dat de naamsponsor de verbintenis niet verlengde. In de maanden daarna bleef de ploeg vechten voor zijn toekomst. Afgelopen woensdag werd in een persbericht aangekondigd dat manager Bjarne Riis zijn functie aan het eind van het jaar neerlegt, nadat de Deen elf maanden geleden met het team in zee ging.