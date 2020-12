Novo Nordisk begint met zeventien man aan 2021

Novo Nordisk vat het nieuwe seizoen aan met zeventien renners, onder wie de Nederlanders Brian Kamstra en Gerd de Keijzer. Voor de diabetesploeg wordt het een speciaal jaar, want honderd jaar geleden werd immers insuline ontdekt, waardoor diabetespatiënten konden worden behandeld.

Novo Nordisk verwelkomt volgend seizoen twee nieuwkomers. De Fransman Lucas Dauge (23) en de Amerikaan Logan Phippen (28) komen over van de opleidingsploeg en tekenden als neoprofs een contract van twee jaar. Daarnaast werden de verbintenissen van Péter Kusztor, David Lozano, Andrea Peron en Charles Planet verlengd. De ploeg neemt afscheid van Ulugbek Saidov.

De hoofdsponsor bezorgde de ploeg onlangs een flinke opsteker door zijn overeenkomst tot en met 2023 te verlengen. “Afgezien van het coronavirus was 2020 een vrij goed jaar. Voor ons was het grootste hoogtepunt dat Novo Nordisk verlengde tot 2023. We zijn ongelooflijk trots dat we zo’n geweldige partner hebben om diabetes te blijven aanpakken”, zei ploegbaas Southerland.

Vorige maand presenteerde de ploeg al de nieuwe outfits.

Selectie Novo Nordisk voor 2021

Hamish Beadle

Oliver Behringer

Mehdi Benhamouda

Sam Brand

Stephen Clancy

Lucas Dauge

Gerd de Keijzer

Joonas Henttala

Declan Irvine

Brian Kamstra

Peter Kusztor

David Lozano

Sam Munday

Andrea Peron

Logan Phippen

Charles Planet

Umberto Poli