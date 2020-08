Novo Nordisk verlengt sponsorcontract tot en met 2023 donderdag 20 augustus 2020 om 14:52

Het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk heeft het sponsorcontract met de gelijknamige wielerploeg verlengd tot en met 2023. Novo Nordisk is al sinds 2012 actief als geldschieter van de ploeg, bestaande uit renners die kampen met diabetes type 1.

Phil Southerland, medeoprichter en directeur van de Amerikaanse formatie, is maar wat blij met met de nieuwe deal. “We hebben echt de meest trouwe en betrokken hoofdsponsor. We hebben de afgelopen jaren geprobeerd om het verschil te maken in de wereld en dat zullen we in de toekomst ook blijven doen.”

“Het is geweldig dat Novo Nordisk drie jaar langer aan boord blijft, zeker nu we te maken hebben met een enorme crisis.” De formatie, uitkomend op een ProTeam-licentie, heeft momenteel met Brian Kamstra en Gerd de Keijzer twee Nederlanders onder contract staan.

De bekendste renners zijn David Lozano, Andrea Peron en Charles Planet. Novo Nordisk is nog op zoek naar zijn eerste seizoenszege.