Wielertenues 2021: Novo Nordisk presenteert nieuwe outfits

Het wielerseizoen 2020 is nog niet helemaal voorbij, maar Novo Nordisk heeft al het tenue gepresenteerd waarmee het volgend seizoen in het peloton zal rijden. De Amerikaanse formatie kiest voor een donkerblauw tenue met een gele baan op de borst.

Novo Nordisk reed dit jaar ook al in een donkerblauw tenue, maar de ploeg zal in 2021 nog makkelijker te herkennen zijn vanwege de gele baan op de borst, met daarop de woorden ‘changing diabetes’. Op het shirt prijken ook nog enkele sponsors.

Enkele maanden geleden maakte het farmaceutische bedrijf Novo Nordisk bekend het sponsorcontract met de gelijknamige wielerploeg te verlengen tot en met 2023. Novo Nordisk is al sinds 2012 actief als geldschieter van de formatie, bestaande uit renners die kampen met diabetes type 1.

